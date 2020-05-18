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أخبار البلد

بالأرقام.. 4.1 مليار شخص يستخدمون الإنترنت في العالم.. إنفوجراف

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:31 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنفوجراف عن معدلات استخدام الإنترنت عالميًا؛ في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن معدلات استخدام الإنترنت تتزايد وتتفاوت معدلات استهلاكه عالميا.

وأوضح الإنفوجراف، أن 52% من النساء لم تستخدم الإنترنت حتى الآن مقارنة بنسبة 42% من الرجال عالميا، مشيرًا إلى أن 97% من سكان العالم يعيشون في مناطق تغطيها شبكات هواتف المحمول.

وأشار إلى أن 53% من سكان العالم يستخدمون إنترنت أي حوالي 4.1 مليار شخص متصلين بالإنترنت الآن في العالم.

وأضاف أن هناك مليار شخص في العالم مازالوا غير متصلين بالإنترنت أغلبهم في الدول النامية.
بالأرقام.. 4.1 مليار شخص يستخدمون الإنترنت في العالم.. إنفوجراف
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