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اقتصاد

توفير أكثر من مليون فرصة عمل.. تعرف على جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:29 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
تولي الدولة المصرية اهتماما كبيرا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما له من دور رئيسي في دفع عجلة الإنتاج، وتوفير فرص عمل ودعم الصناعات الكبيرة.


وأوضح  تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعي خلال 18/2019، فقد قدم جهاز  المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الرابع من 18/2019 قروضًا بلغت 671 مليون جنية لنحو 2571 مشروعًا صغيرًا نحو 12.8 ألف فرصة عمل.

 كما قدم قروضًا لنحو 44.8 ألف مشروع متناهى الصغر بقيمة 607 مليون جنيه وأتاح نحو 64 ألف فرصة عمل، وذلك وفقا لتقرير الأداء الاقتصادي والاجتماعي . 

وعن إجمالى فرص العمل المولدة فى المشروعات الصغيرة على مستوى المحافظات تصدرت فيها أقليم القاهرة والقناة وسيناء المراتب الأولى.

 كما استئثرت محافظات الصعيد بالجزء الأكبر من فرص العمل المولدة فى المشروعات متناهية الصغر بنسبة 58% من الإجمالى، تأكيدًأ لحرص الحكومة على توجيه مزيد من الاهتمام لمحافظات الجنوب.

فى ضوء إنجازات العام الأول من برنامج الحكومة 2018-2022، قدم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمويلًا بحوالى 23.2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية؛ وفرت أكثر من مليون فرصة عمل.
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