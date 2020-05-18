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اقتصاد

سعر الذهب ينخفض 11 جنيها دفعة واحدة

الإثنين 18/مايو/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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محمد صبيح
تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين 18 مايو، بنحو 11 جنيها وذلك بعد ارتفاع قوي شهدته الأسواق اليوم.


وبلغ سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 757 جنيها للجرام، عقب عودة سعر أوقية الذهب للهبوط بعد أن سجلت أعلى مستويات لها منذ 7 سنوات.




عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام

عيار 21 سجل 757 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 865 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6056 جنيها

أوقية الذهب 1734 دولارا


أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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