سعر الذهب ينخفض 11 جنيها دفعة واحدة

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الاثنين 18 مايو، بنحو 11 جنيها وذلك بعد ارتفاع قوي شهدته الأسواق اليوم.
وبلغ سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 757 جنيها للجرام، عقب عودة سعر أوقية الذهب للهبوط بعد أن سجلت أعلى مستويات لها منذ 7 سنوات.
عيار 18 سجل 649 جنيها للجرام
عيار 21 سجل 757 جنيها للجرام
عيار 24 سجل 865 جنيها للجرام
الجنيه الذهب 6056 جنيها
أوقية الذهب 1734 دولارا
أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلين على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.