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محافظات

محافظ الغربية : حملات مكثفة لرفع الإشغالات .. وتحرير 11 محضرا للمخالفين بمدينة السنطة

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:15 م
حملات مكثفة لرفع
حملات مكثفة لرفع الاشغالات
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احمد علي
تواصل الاجهزه التنفيذية بمحافظة الغربية ، تكثيف الحملات المكبرة للقضاء على ظاهرة الإشغالات ومخالفات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية، في كافة مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق، لتحقيق الانضباط وتيسير الحركة المرورية بالشوارع.



وقال د. طارق رحمي، محافظ الغربية، إن الحملات التي تم تنفيذها اليوم بمدينة السنطة ، أسفرت عن رفع الاشغالات بشارع الجمهورية وميدان المنشاوى وكبرى الثانوى وتحرير عدد 11 محضر اشغال وإتلاف اسفلت ونظافة للمخالفين، بمشاركة قوة أمنية من مباحث السنطة، وبحضور اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لمكتب محافظ الغربية .


وأكد محافظ الغربية، أن الحملات مستمره علي مدار 24 ساعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات والمخالفات بجميع إشكالها والقضاء على كافة الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
محافظ الغربية : حملات مكثفة لرفع الإشغالات .. وتحرير 11 محضرا للمخالفين بمدينة السنطة
محافظ الغربية : حملات مكثفة لرفع الإشغالات .. وتحرير 11 محضرا للمخالفين بمدينة السنطة
محافظ الغربية : حملات مكثفة لرفع الإشغالات .. وتحرير 11 محضرا للمخالفين بمدينة السنطة
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