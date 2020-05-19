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تعرف على أول لاعب كرة قدم مصاب بفيروس كورونا..فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:04 ص
لاعب كرة قدم مصاب
لاعب كرة قدم مصاب بكورونا
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حمزة شعيب
كشف النائب أحمد الخشن، رئيس نادى جمهورية شبين، حقيقة إصابة أول لاعب كرة قدم مصري بـ فيروس كورونا.

وأكد الخشن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي  وائل الإبراشى، مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:"كابتن الفريق أحمد الشرقاوي إنتقلت له العدوى من والدته ويعد هو أول لاعب كرة قدم مصاب بـ فيروس كورونا".

وأوضح الخشن، أنه تم عزل اللاعب وشقيقه بعد أن خالطو والدتهم وجميعهم في مستشفى العزل الآن.

ونوه رئيس نادى جمهورية شبين، إلى أن حالة اللاعب مستقرة ولكن والدته تعاني صحيا من الفيروس، مؤكدا أنه النادي تم غلق منذ بداية أزمة كورونا.
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