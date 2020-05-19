الفرق بين الفتيس الأوتوماتيك و الفتيس cvt



والراحة التي يتمتع بها قائد السيارة أثناء السير، ولكن بعض الأشخاص لهم

وجهة نظر أخرى ويفضلون راحة أثناء القيادة ويفضله الكثيرون من قائدي السيارات لسهولة التعامل معهوالراحة التي يتمتع بها قائد السيارة أثناء السير، ولكن بعض الأشخاص لهموجهة نظر أخرى ويفضلون الفتيس cvt عن الفتيس الأوتوماتيك العادي.





في هذا السياق، نطرح الفرق بين الفتيس الاوتوماتيك و الفتيس ال cvt







1 - الفتيس الأوتوماتيك automatic transmission

الفتيس الاوتوماتيك هو

الفتيس الأكثر شيوعا ويفضله السائقون لأنه يسهل عليهم عملية القيادة ولا

يحتاج إلى دبرياج ولا يتطلب تدخل السائق للانتقال بين السرعات المختلفة.











2- فتيس سي في تي cvt transmission







مميزات الفتيس cvt







1-يمكنك من التحكم في المحرك بفضل النواقل المتغيرة باستمرار و لا توجد لحظة تفقد

فيها التحكم في المحرك لانة يستجيب على الفوربمجرد الضغط علي البنزين و يصبح هادئا فور ترك الدواسة.







بسلاسة، حيث يقوم ناقل الحركة المتغير باستمرار بإعادة ضبط عملية التحول من

لفات المحرك إلى العجلات أثناء التسارع بشكل يضمن أقل استهلاك ممكن

للوقود. 2– موفر في استهلاك البنزين عند تسارع سيارتك من 40 كl إلى 100 كl، يهدأ معدل لفات المحركبسلاسة، حيث يقوم ناقل الحركة المتغير باستمرار بإعادة ضبط عملية التحول منلفات المحرك إلى العجلات أثناء التسارع بشكل يضمن أقل استهلاك ممكنللوقود. 3- يضمن قيادة أكثر سلاسة واستجابة، كما يسمح

بدفع القوة إلى العجلات عبر كومبيوتر السيارة لتحسين التحكم والتوجيه، خاصة

في الأرض الزلقة و يستطيع التكيف مع الارض بشكل افضل





عيوب الفتيس cvt





1– يهتز باستمرار أكثر من الأوتوماتيك خاصة عند محاولة الوصول لمستويات أداء مرتفعة .

2– التسارع من الصفر إلى 100 كم بطئ جدا مقارنتا بباقي الفتايس

الفتيس cvt يمكن اعتباره ناقل أوتوماتيكي

أيضا، بنفس أسلوب التحكم , الفارق بين الاثنين ستلاحظه أثناء تجربتك المباشرة لسيارة بفتيس cvt باستمرار حيث ستشعر بأن محركا أزليا يتسارع بدلا من النتشات التقليدية بين السرعات، والتي تعودنا على سماعها في السيارات الأوتوماتيكية. واخيرا كل شخص وله ذوقه واهتمامته الخاصة التي ستدفعه إلى تفضيل واحد

من الفتايس فتجد من يفضل الفتيس المانيوال لانة يشعرة بحماسة اثناء القيادة و ستجد من يفضل الاوتوماتيك او الاستيبترونيك و ستجد من يعشق الفتيس cvt .















