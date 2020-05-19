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أخبار البلد

شاهد.. الصحة تدعم مصابي كورونا بهذه الطريقة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:37 ص
وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
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صدي البلد
نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديو، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، لدعم مريض فيروس كورونا المستجد، جاء محتواه: "مريض فيروس كورونا لازم نقف جنبه وندعمه، مش نوصمه ونبعد عنه".

كما وجهت وزارة الصحة، علي لسان عدد من المشاركين، في الفيديو المنشور، الشكر لأعضاء الفريق الطبي، حيث قالت " تحية لكل الفريق الطبي اللي بيساعد أهلنا من مصابي #فيروس_كورونا كل يوم، علشان نعدي من الأزمة دي على خير ".

ويشار الي ان وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس  كورونا المستجد إلى 3440 وذلك بعد خروج 268 من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وشارك في الفيديو كل من الفنانين هاني رمزي وريهام عبد الغفور وناهد السباعي ومحمد هنيدي وحسن رداد ورجاء الجداوي، والإعلاميان شريف مدكور وسيف زاهر، وكابتن منتخب أحمد حسام ميدو .

كما اشارت الوزارة الي أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية ارتفع ليصبح 4001 حالة، وإن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
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