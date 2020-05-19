أخبار الرياضة.. نجم يوفنتوس يدعم تركي آل الشيخ.. الأهلي: جاهزون لشراء رمضان صبحي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
أبدى باولو ديبالا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، دعمه لـ سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي السابق، في تحديه لـ تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على مباراة خيرية في "البلاي ستيشن".
أكد خالد الدرندلي، أمين الصندوق بالنادي الأهلي، أن الوضع المالي للقلعة الحمراء يمكنه من الاحتفاظ بخدمات رمضان صبحي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، بين صفوفه.
كشف محمد جمال الجارحي، عضو مجلس إدارة الأهلي، عن حقيقة تخليه عن علاج مشجع القلعة الحمراء «حمصة» الذي تعرض لحادث مؤلم خلال إحدى مباريات الفريق.
رد الكابتن شريف إكرامي على تغريدة السينارست مدحت العدل بشأن أحقية نادي الزمالك بلقت نادي القرن الأفريقي.