برلماني: عودة النشاط الرياضي قرار حكيم ينقذ آلاف العاملين

قال النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه يؤيد عودة النشاط الرياضى فى مصر، مشيرا إلى أنه يجب أن تعود الحياة إلى طبيعتها ويتم التعايش مع فيروس كورونا فى مصر، وفتح مراكز الشباب خاصة وأن الشباب يعانى بشكل غير مباشر بسبب عدم ممارسته للرياضة.





وأشاد النائب بقرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضى منتصف يونيو بعد توقف نحو شهرين أو أكثر، بسبب فيروس كورونا ، ووصفه بالقرار الحكيم وانعكاس لما يريده الرياضيون.





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وأوضح أن قطاعا كبيرا جدا من الرياضيين والكثير من العاملين في المجال الرياضي في مختلف الأنشطة لا يوجد دخل لهم إلا من خلال النشاط الرياضي، كما أن الرياضى سيكون لديه من الوعى لإتخاذ الإجراءات الإحترازية للحفاظ على صحته.





وأكد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا في حالة عودة النشاط الرياضي، مؤكدا أن مباريات الدورى المصرى كانت تقام قبل انتشار فيروس كورونا بدون جمهور.





وأضاف أن الأبحاث الطبية أكدت أن ممارسة الرياضة تساعد على تقوية مناعة الجسم وبالتالي تفادي خطورة الإصابة بفيروس كورونا.