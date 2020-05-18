AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة يوضح خطة عودة النشاط الرياضي .. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:19 ص
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
Advertisements
حسن العمدة
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ"البريمو" اننا نبدأ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي ١٥ يونيو المقبل.


وأشار الوزير إلى ان هناك خطة معينة تم وضعها مؤخرا ونسعي لدراستها بشكل جيد من أجل اتخاذ القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.


أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن العودة التدريجية للعديد من الأنشطة الرياضية بالنوادي ومراكز الشباب اعتبارا من منتصف يونيو القادم، كما سيتم دراسة إعادة فتح المحلات والمولات وجميع الخدمات المختلفة، وعودة الحياة مرة أخرى، على أن يكون موعد حظر حركة المواطنين اعتبارا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.


وقال رئيس الوزراء: "ابتداءً من منتصف يونيو سيتم النظر في عودة فتح المطاعم مرة أخرى مع إجراءات احترازية وغيرها من الأنشطة، على أن نعلن عن الإجراءات الخاصة بالأماكن المفتوحة تباعًا، واعتبارًا من النصف الثاني من يونيو سيتم دراسة إعادة إقامة بعض الشعائر الدينية بأماكن العبادة بإجراءات احترازية".


الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف حاليا في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدبولي: اعتبارا من الأحد القادم وحتى الجمعة سوف يتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والمولات

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

رئيس الوزراء: امتحانات الثانوية العامة ٢١ يونيو

رئيس الوزراء: عودة الأنشطة الرياضية بالنوادي ومراكز الشباب تدريجيًا 15 يونيو

ننشر تفاصيل كلمة رئيس الوزراء حول إجراءات الحكومة في عيد الفطر لمواجهة كورونا

تأكيدا لانفراد "صدى البلد" .. رئيس الوزراء : لا حظر كاملا في العيد .. تأجيل امتحانات الثانوية العامة .. عدم السماح بإقامة صلاة العيد

ترشيحاتنا

رصد أسطول من الكائنات الفضائية يحلق في سماء ولاية أمريكية

متحدث الوزراء يوضح لماذا رفضت الحكومة تطبيق الحظر الشامل

اللعب للزمالك .. تعليق قوي من نجم الأهلي السابق على أزمة حسام عاشور مع الأهلي .. فيديو

الحكومة عن الكمامة القماش: بـ 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر.. فيديو

شاهد.. عادل إمام يطرد جمال الغندور من مباراة اعتزال نجم الزمالك

أول دادة حواجبها مايكرو بيلدنج.. رجاء الجداوى تتعرض للانتقاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا