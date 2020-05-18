وزير الرياضة يوضح خطة عودة النشاط الرياضي .. فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة لـ"البريمو" اننا نبدأ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي ١٥ يونيو المقبل.
وأشار الوزير إلى ان هناك خطة معينة تم وضعها مؤخرا ونسعي لدراستها بشكل جيد من أجل اتخاذ القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن العودة التدريجية للعديد من الأنشطة الرياضية بالنوادي ومراكز الشباب اعتبارا من منتصف يونيو القادم، كما سيتم دراسة إعادة فتح المحلات والمولات وجميع الخدمات المختلفة، وعودة الحياة مرة أخرى، على أن يكون موعد حظر حركة المواطنين اعتبارا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.
وقال رئيس الوزراء: "ابتداءً من منتصف يونيو سيتم النظر في عودة فتح المطاعم مرة أخرى مع إجراءات احترازية وغيرها من الأنشطة، على أن نعلن عن الإجراءات الخاصة بالأماكن المفتوحة تباعًا، واعتبارًا من النصف الثاني من يونيو سيتم دراسة إعادة إقامة بعض الشعائر الدينية بأماكن العبادة بإجراءات احترازية".
الجدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف حاليا في مصر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الأخيرة.