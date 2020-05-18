وزير الرياضة يوضح خطة عودة النشاط الرياضي .. فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم الإعلان عن العودة التدريجية للعديد من الأنشطة الرياضية بالنوادي ومراكز الشباب اعتبارا من منتصف يونيو القادم، كما سيتم دراسة إعادة فتح المحلات والمولات وجميع الخدمات المختلفة، وعودة الحياة مرة أخرى، على أن يكون موعد حظر حركة المواطنين اعتبارا من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين.









وقال رئيس الوزراء: "ابتداءً من منتصف يونيو سيتم النظر في عودة فتح المطاعم مرة أخرى مع إجراءات احترازية وغيرها من الأنشطة، على أن نعلن عن الإجراءات الخاصة بالأماكن المفتوحة تباعًا، واعتبارًا من النصف الثاني من يونيو سيتم دراسة إعادة إقامة بعض الشعائر الدينية بأماكن العبادة بإجراءات احترازية".







