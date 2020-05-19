لجنة من جامعة الأزهر إلى مستشفى الزهراء لبحث آليات عودة العمل مرة أخرى

كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على المستشفيات، أن هناك لجنة تتفقد مستشفى الزهراء الجامعي لبحث مدى إمكانية فتح المستشفى وعودة العمل مرة أخرى.





وقال صديق لصدي البلد، إن اللجنة ستصدر تقريرا بشأن أوضاع المستشفى ، بعد رصد حالات إيجابية بفيروس كورونا، وبعدها سيتم اتخاذ القرار بعودة العمل بناءً عليه.





وأشار إلى أن دار الحرب الكيميائية عقمت كل أرجاء المستشفى أكثر من مرة بعد رصد حالات كورونا.





وعن استيعاب المدن الجامعية بجامعة الأزهر للعائدين من الخارج، أكد صديق أنه تم استقبال حتي الآن ٣٠٤٠، منوها أنه تم استقبال ١٤٠٠ يومي الأحد والاثنين المقبلين، و٥٤٥ عائدين من الإمارات يوم ٢٢ مايو.









وأشار إلى أن عدد العاملين في مستشفى الزهراء الجامعي حوالي ٣٠٠٠ ما بين طبيب وتمريض وموظفين وعمال وإداريين.





وذكر أنه تم عمل فحص لحوالي ٧٠٠ من هذا العدد وتم اكتشاف إصابات إيجابية بكورونا وصلت إلى ١٣٥ حالة إيجابية.





وأشار إلى أنه تم نقل ٩٠ حالة من الحالات الإيجابية بكورونا إلى مستشفى الأزهر التخصصي وكلهم إصابات متوسطة لا تحتاج إلى تنفس صناعي.



