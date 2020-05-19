AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لجنة من جامعة الأزهر إلى مستشفى الزهراء لبحث آليات عودة العمل مرة أخرى

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:18 م
محمد شحتة
كشف الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، والمشرف على المستشفيات، أن هناك لجنة تتفقد مستشفى الزهراء الجامعي لبحث مدى إمكانية فتح المستشفى وعودة العمل مرة أخرى. 


وقال صديق لصدي البلد، إن اللجنة ستصدر تقريرا بشأن أوضاع المستشفى، بعد رصد حالات إيجابية بفيروس كورونا، وبعدها سيتم اتخاذ القرار بعودة العمل بناءً عليه. 

وأشار إلى أن دار الحرب الكيميائية عقمت كل أرجاء المستشفى أكثر من مرة بعد رصد حالات كورونا. 

وعن استيعاب المدن الجامعية بجامعة الأزهر للعائدين من الخارج، أكد صديق أنه تم استقبال حتي الآن ٣٠٤٠، منوها أنه تم استقبال ١٤٠٠ يومي الأحد والاثنين المقبلين، و٥٤٥ عائدين من الإمارات يوم ٢٢ مايو.


وأشار إلى أن عدد العاملين في مستشفى الزهراء الجامعي حوالي ٣٠٠٠ ما بين طبيب وتمريض وموظفين وعمال وإداريين. 

وذكر أنه تم عمل فحص لحوالي ٧٠٠ من هذا العدد وتم اكتشاف إصابات إيجابية بكورونا وصلت إلى ١٣٥ حالة إيجابية. 

وأشار إلى أنه تم نقل ٩٠ حالة من الحالات الإيجابية بكورونا إلى مستشفى الأزهر التخصصي وكلهم إصابات متوسطة لا تحتاج إلى تنفس صناعي. 

وأوضح أن هناك حالات خرجت من العزل الطبي كما أن هناك حالات أخرى تجري العزل في المنزل بسبب عدم خطورة الإصابة. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 38 حالة بفيروس كورونا فى مستشفى الزهراء بـ مدينة نصر

بعد ظهور 38 إصابة بـ كورونا .. طوارئ في مستشفى الزهراء الجامعي.. فيديو

بينهم عميدة طب بنات الأزهر.. 35 إصابة بفيروس كورونا في مستشفي الزهراء الجامعي

حدث قبل الإفطار.. السيسي يتابع مؤشرات الأداء المالي.. الصحة: تسجيل 436 إصابة جديدة بـ كورونا و11 وفاة.. «الأطباء» ترفض انتهاكات عجينة

غلق مستشفى الزهراء الجامعي بصفة مؤقتة بسبب كورونا

منطقة موبوءة.. إصابة جميع العاملين بمستشفى الزهراء الجامعي بـ كورونا

ترشيحاتنا

التنمية المحلية: تم قياس درجة حرارة محافظ الدقهلية قبل لقاء الوزير

أخبار الفن.. فيديو يكشف علاقة محمد رمضان وصدام حسين.. انتحار ممثل معروف في نهار رمضان.. وفاة زوج صفاء أبو السعود

الفلاحين تحذر: أزمة قادمة في البطاطس.. وخسائر كبيرة في الإنتاج

أخبار الرياضة.. نجم يوفنتوس يدعم تركي آل الشيخ.. الأهلي: جاهزون لشراء رمضان صبحي

اعترافات قاتلة زوجها في بدر: خلصت عليه أنا وعشيقي ورميته في عربيته

أدعية ليلة القدر .. أفضل 20 دعاء لرزق المال وسد ديون كالجبال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي ايونك هايبرد hyundai ioniq hybrid .. فيديو وصور

خبراء يحذرون من ارتداء الكمامات الواقية من كورونا في عدة حالات

مستوحاة من الطائرات.. مواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata .. صور