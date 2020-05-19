تنزانيا أول دولة تعلن عودة السياحة.. الرئيس ماجوفلى: عجلة الصناعة تدور قريبا والسماح برحلات الطيران دون شروط

تنزانيا أول بلد تعيد السياحة فى ظل كورونا

الرئيس التنزاني خلال قداس الأحد:

انخفاض فى أعداد المرضي بفيروس كورونا

بعض الرحلات الجوية الدولية تم حجزها بالكامل حتى أغسطس

الصناعة ستعود قريبًا إلى أعمالها العادية









مع تفشي فيروس كورونا المستجد فى دول العالم كله عزمت خلال الفترة الأخيرة دولا كبري على عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخري تدريجيا والتخفيف من حدة الإجراءات والقيود وفتح الاقتصاد والتعايش مع فيروس كورونا المستجد، هذا بالضبط ماقامت تنزانيا بإعلانها على لسان رئيسها جون ماجوفولى الذي وعد مواطنيه بعودة السياحة والاقتصاد والانتصار على الفيروس القاتل.





خرج الرئيس التنزاني جون ماجوفولي ليطمئن بلاده خلال خدمة الأحد في أبرشية تشاتو بالكنيسة الإنجيلية اللوثرية في تنزانيا (ELCT) ، منطقة غيتا. حيث قال الرئيس ماجوفولي أن هناك انخفاض في أعداد مرضى Covid-19 الجد ي د في المستشفيات المختلفة، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة the daily التنزانية.





ووعد الرئيس التنزاني شعبه إنه إعادة فتح الكليات والرياضة والأنشطة السياحية في جميع أنحاء البلاد. إذا استمر معدل الإصابات بفيروس كورونا فى الانكماش هذا الأسبوع.





لم تتوقف الأخبار السارة التى بثها الرئيس التنزاني لشعبه عند ذلك الحد بل إنه وجه رسالة مبهجة للعاملين فى القطاع السياحى حيث قال إن العديد من السياح حجزوا بالفعل رحلات إلى تنزانيا وأن الصناعة ستعود قريبًا إلى أعمالها العادية.





أكد الرئيس التنزاني أن: "هناك بعض الرحلات الجوية الدولية التي تم حجزها بالكامل حتى أغسطس من هذا العام ، وقد أصدرت تعليمات لوزراء الموارد الطبيعية والسياحة وواحدة للأعمال والنقل والاتصالات للسماح برحلات الطيران إلى البلاد دون شروط".



اقرأ أيضا:مسجد بـ 16 فناء .. قصة إنشاء الجامع الكبير في تنزانيا



حيث تعد تنزانيا بلدا سياحية يأتى إليها السياح من كافة أنحاء العالم كما أن السياحة والضيافة تعد أحد المصادر الرئيسية للعمالة، وإيرادات الضرائب، وإيرادات النقد الأجنبي لتنزانيا، فهى أكبر مصدر للعملة الأجنبية ومساهم رئيسي في اقتصاد البلاد حيث يساهم القطاع بنسبة 25 في المائة من العملات الأجنبية و 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (DGP) ، وذلك وفقا للسجلات الرسمية من وزارة الموارد الطبيعية والسياحة.





وبالنسبة الإجراءات التى سيتم اتخاذها بمجرد فتح السياحة فى تنزانيا وذلك وفقا لما أعلنه الرئيس التنزاني هى خضوع السياح لاختبارات الماسح الضوئي الحراري فقط وفى حال عدم وجود أعراض فيروس كورونا ، فسيسمح لهم بالانتقال إلى وجهاتهم المفضلة.

اقرأ أيضا:السيسي يهنئ رئيس تنزانيا بمناسبة الاحتفال بيوم الاتحاد



وفى ضوء التسهيلات أيضا المقدمة للسياح والتى ستجعل تنزانيا وجهتهم الأولى للسياحة هى عدم الخضوع للحجر الإلزامي لمدة 14 يومًا.





وكانت تنزانيا اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى ساهمت فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتى من بينها إغلاق المدارس، بما في ذلك الجامعات والأنشطة الرياضية وغيرها من الأحداث كجزء من الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس.





وشملت التدابير الأخرى التي اتخذتها تنزانيا للحد من كورونا تعليق رحلات الركاب، كما نشرت الحكومة التنزانية وعملت على تركيب محطات لغسل اليدين خارج المتاجر وأمرت بارتداء أقنعة الوجه الجماعية.





ووفقا لصحيفة the daily التنزانية فقد قيدت تنزانيا الوافدين من البلدان المتضررة، بما في ذلك إيطاليا والصين، وكلاهما كان مصدرًا رئيسيًا للسياح في السنوات الأخيرة.





ولكن مع تضرر القطاع السياحي بشكل كبير وجهت الحكومة التنزانية بإعادة فتح القطاع الاقتصادي الرئيسي والذي من شأنه إنقاذ الآلاف من التنزانيين العاملين في صناعة السياحة والمساعدة في التخفيف من الآثار الاقتصادية للعدوى.





الاقتصاد والحفاظ على صحة المواطنين هكذا سعت تنزانيا إلى الخروج من مأزق فيروس كورونا الذي عصف بالأنظمة الصحية لدول عظمى على كوكب الأرض حيث قال الرئيس التنزاني أنه "لقد كان هناك الكثير من الدعاية والسياسة في ذلك ، ولكن كبلد ظللنا حازمين وقويين في محاربة هذا الوباء ، فإن مكافحة فيروس كورونا المستجد مثل أي حروب أخرى".





وتابع "نحن أمة مستقلة. لا يمكننا السماح للفيروس التاجي بالتحكم في حياتنا. نعطي كل شيء لربنا. هو الذي يقودنا ولكن ليس هذا الفيروس الجديد، نعطي الأولوية الأولى لاقتصاد بلدنا ، يجب أن تستمر الحياة".