هالة السعيد: الصحة والحماية الاجتماعية على أولويات خطة الدولة العام المقبل

التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعمل بشكل ديناميكي، وتضع على أولوياتها قطاع الصحة، حيث يوجد داخل خطة العام المقبل، لافته إلى أن الصحة حصلت على استثمارات زيادة 70% عن العام الماضي لأن صحة المواطن ضمن أولويات الدولة. قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة، إن الحكومة تعمل بشكل ديناميكي، وتضع على أولوياتها قطاع الصحة، حيث يوجد داخل خطة العام المقبل، لافته إلى أن الصحة حصلت على استثمارات زيادة 70% عن العام الماضي لأن صحة المواطن ضمن أولويات الدولة.





وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء أن هناك اهتماما كبيرا في قطاع الصحة وتكثيفا للاستثمارات في هذا القطاع، سواء فيما يتعلق بالأمور التي تخص المواطنين بشكل مباشر مثل زيادة عدد أسرة العنايات المركزة بالنسبة لكبار، وبالنسبة للأطفال هناك زيادة كبيرة لأسرة العناية المركزة. وأضافتخلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء أن هناك اهتماما كبيرا في قطاع الصحة وتكثيفا للاستثمارات في هذا القطاع، سواء فيما يتعلق بالأمور التي تخص المواطنين بشكل مباشر مثل زيادة عدد أسرة العنايات المركزة بالنسبة لكبار، وبالنسبة للأطفال هناك زيادة كبيرة لأسرة العناية المركزة.





ولفتت الوزيرة إلى أن هناك زيادة كبيرة في نقاط الإسعاف وكذلك في مشروع مشتقات البلازما، وهو مشروع قومى كبير للغاية، حيث نعطى له حجما كبيرا للغاية من الاستثمارات.





وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة العام المالى 20/2021 قد راعت الالتزام بمستهدفات الدولة الخاصة بالعدالة المكانية وتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، بزيادة الاستثمارات الموجهة إلى الـمحافظات والمناطق الاكثر احتياجا بمراعاة الفجوات التنموية القائمة

"حياة كريمة" في 357 قرية جديدة بـ14 مُحافظة، فضلا عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن 143 قرية بتكلفة 8 مليارات جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى الأكثر احتياجا. وأشارت الوزيرة إلى تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرةفي 357 قرية جديدة بـ14 مُحافظة، فضلا عن استكمال المشروعات الجاري تنفيذها في قرى المرحلة الأولى من المبادرة تتضمن 143 قرية بتكلفة 8 مليارات جنيه للوصول إلى نسبة تغطية تبلغ 56% لسكان القرى الأكثر احتياجا.





وذكرت أن مبادرة مراكب النجاة تغطي 40 قرية بتكلفة إجمالية 250 مليون جنيه في إطار مواجهة الهجرة غير الشرعية.