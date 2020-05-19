حركة تنقلات محدودة في زراعة البحيرة لصالح العمل

شهدت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اليوم، الثلاثاء، حركة تنقلات محدودة بالإدارات الزراعية في مراكز "إدكو -رشيد- المحمودية" لصالح العمل.





وأصدر المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، القرار رقم 251 بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو 2020، بتكليف المهندس عبد الله محمد حسوب القائم بتسيير العمل بالإدارة الزراعية بمركز المحمودية، بالعمل مشرفا عاما على إدارات الزراعة بـ (إدكو ورشيد)، وسيكون مقر عمله بإدارة إدكو الزراعية.









وشمل القرار تكليف المهندس محمد محمد إبراهيم الصعيدى بدرجة كبير باحثين زراعيين، من العاملين بادارة المتابعة الميدانية بالمديرية، بتسيير العمل بالإدارة الزراعية بمركز المحمودية لحين العرض على السلطة المختصة.





جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 79 الخاص بنظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بالخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القرار الوزاري رقم 1511 لسنة 2018 القاضى بتكليفنا مديرا لمديرية الزراعة بالبحيرة.



