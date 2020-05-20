شايلنا فوق راسهم.. لحظة استقبال عمال فندق بـ مرسى علم المصريين العالقين بنيويورك

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واستقبل مطار مرسى علم الدولي مساء أمس، رحلة طيران استثنائية تابعة للشركة الوطنية

، قادمة من مدينة نيويورك الأمريكية، على متنها نحو 325 مصريا من العالقين في أمريكا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى

بسبب فيروس كورونا المستجد.