شايلنا فوق راسهم.. لحظة استقبال عمال فندق بـ مرسى علم المصريين العالقين بنيويورك

حصل "صدى البلد" على فيديو وصور للحظة استقبال عمّال بأحد فنادق مرسى علم لمجموعة من المصريين العالقين بنيويورك، وسط استعدادت وتجهيزات كاملة من العمال واتخاذهم احتياطات منعا لحدوث أي حالات اصابة بكورونا.
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وقالت إحدى المصريات القادمات من نيويورك في رسالة صوتية لـ"صدى البلد": "الناس هنا شايلنا فوق راسهم وطول حياتي عايشة برة عمري ما شفت معاملة حلوة بالشكل دا ومشفناش أي شكوى من وقت ما وصلنا".
واستقبل مطار مرسى علم الدولي مساء أمس، رحلة طيران استثنائية تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مدينة نيويورك الأمريكية، على متنها نحو 325 مصريا من العالقين في أمريكا، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.
ومن المقرر أن تجري سلطات مطار مرسى علم الدولي المتمثلة في إدارة الحجر الصحي، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلة رقم ms982، القادمين من واشنطن، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يومًا، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.