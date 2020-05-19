بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وجامعة بني سويف في التربية البدنية والعلوم الرياضية

شهد مجال التعاون العلمي والبحثي المشترك بين جهاز الرياضة للقوات المسلحة وجامعة بنى سويف، تو قيع بروتوكول تعاون؛ بهدف تقديم المشورة العلمية والبحثية والفنية في مجال التربية البدنية والعلوم الرياضية، بحضور رئيس جهاز الرياضة العسكري، ورئيس جامعة بنى سويف.





وشمل البروتوكول، التعاون فى مجالات العمل البحثى المشترك وتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تعليمية وتدريبية وإقامة ورش عمل مشتركة فى المجال الرياضى.





كما تضمن البروتوكول تنفيذ الأنشطة المختلفة المشتركة بالمعامل والكليات والمعاهد والملاعب الخاصة بالجانبين، كذلك تبادل الزيارات وتسخير كافة الإمكانيات بهدف الاستفادة القصوى لكلا الجانبين مما يوفر مناخ رياضي.





ويتميز البروتوكول، بالاعتماد على المناهج العلمية المتطورة وأحدث وسائل التدريب العالمى فى التخصص الرياضى .





وكان ذلك من منطلق حرص القوات المسلحة في تقديم كل الدعم لخدمة القطاع الرياضى فى المجالين العسكرى والمدنى بما ينعكس آثاره علي الإرتقاء بالمستوى الرياضي المتميز مما يسهم فى توفير كوادر رياضية قادرة على رفع العلم المصرى خفاقًا فى كافة المحافل والمسابقات الرياضية.





يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر فى شتى المجالات.



