بعدما تناوله ترامب.. بريطانيا تحذر من عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

نأى مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بنفسه عن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين، منذ حوالى عشرة أيام، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.









ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ردا على سؤال بشأن تصريحات ترامب، "إن هذا الأمر ليس جيدا ولا يوصي به خبراؤنا الطبيون".









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وأضاف المتحدث، "يمكنني فقط تحديد نصيحة المملكة المتحدة، وهو أمر لا نوصي بفعله".









وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلا واسعا منذ أمس، عندما كشف أنه بدأ بتناول عقار هيدروكسي كلوروكين الذي يعالج الملاريا، منذ 10 أيام على سبيل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.









وأضاف ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أمورًا جيدة جدًا عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيرًا إلى أنّه يتناول أيضًا الزنك كإجراء وقائي.









وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي هاجمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب إعلانه عن تناوله العقار ليقي نفسه خطر الإصابة بالفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).









وقالت بولسي: «أود ألا يأخذ ترامب أي دواء دون الاستعانة برأي الخبراء، خاصة لمن هم في مثل سنه، ومن لهم مثل وزنه؛ حيث يعاني الرجل من سمنة واضحة".









وأضافت: "بعد آخر فحص كامل لـ ترامب اكتسب 4 أرطال خلال العام الماضي، وفقًا لتقييم جديد من طبيبه، وزيادة الوزن تجعله يعاني من السمنة".