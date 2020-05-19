AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعدما تناوله ترامب.. بريطانيا تحذر من عقار هيدروكسي كلوروكين للوقاية من كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:11 م
ترامب وبوريس جونسون
ترامب وبوريس جونسون
Advertisements
شيماء مصطفى
نأى مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بنفسه عن ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين، منذ حوالى عشرة أيام، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء ردا على سؤال بشأن تصريحات ترامب، "إن هذا الأمر ليس جيدا ولا يوصي به خبراؤنا الطبيون".


اقرأ أيضا:



وأضاف المتحدث، "يمكنني فقط تحديد نصيحة المملكة المتحدة، وهو أمر لا نوصي بفعله".


وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلا واسعا منذ أمس، عندما كشف أنه بدأ بتناول عقار هيدروكسي كلوروكين الذي يعالج الملاريا، منذ 10 أيام على سبيل الوقاية من فيروس كورونا المستجد.


وأضاف ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أمورًا جيدة جدًا عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيرًا إلى أنّه يتناول أيضًا الزنك كإجراء وقائي.


وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي هاجمت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب إعلانه عن تناوله العقار ليقي نفسه خطر الإصابة بالفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).


وقالت بولسي: «أود ألا يأخذ ترامب أي دواء دون الاستعانة برأي الخبراء، خاصة لمن هم في مثل سنه، ومن لهم مثل وزنه؛ حيث يعاني الرجل من سمنة واضحة".


وأضافت: "بعد آخر فحص كامل لـ ترامب اكتسب 4 أرطال خلال العام الماضي، وفقًا لتقييم جديد من طبيبه، وزيادة الوزن تجعله يعاني من السمنة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب يعلق على نقل جونسون للعناية المركزة

تعليق ترامب على خروج جونسون من العناية المركزة

ترامب يعلق على خروج بوريس جونسون من العناية المركزة

سي آي إيه تحذر موظفيها من عقار هيدروكسي كلوروكين لمواجهة كورونا

بزنس كورونا.. شركات أدوية تتنافس على اكتشاف مصل للفيروس .. والصحة العالمية تؤكد: مالوش علاج

القصة الكاملة للخلاف الدولي حول استخدام هيدروكسي كلوروكين كعلاج لـ كورونا

ترشيحاتنا

لكل المصريين.. أعراض أخرى بفيروس كورونا تظهر باختلاف الجهاز المناعى لكل جسم

بعد تقليل مدة العزل.. الفنادق تعلن تفاصيل استرداد العائدين لتكاليف الإقامة

السيسي: استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري

الحكومة: ارتداء الكمامة إجباري اعتبارا من 30 مايو.. و4 آلاف جنيه غرامة للمخالف

الركعة بـ 30 ألف ركعة.. نصائح دار الإفتاء لاغتنام ليلة القدر وتحصيل ثوابها

دراسة جديدة: فيروس كورونا لم يظهر في الصين أواخر ديسمبر الماضي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك