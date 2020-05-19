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محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ مشروع تطوير المراكز التكنولوجية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:55 م
نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ مشروع تطوير المراكز التكنولو
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محمد عبد الحليم
عقد اجتماع برئاسة الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ  بني سويف وبحضور المهندس أحمد الليثي مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، وداليا فيض رئيس اللجنة المشرفة على المشروع ببني سويف ،ومديري المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ومشرفى النظام بالمراكز.

وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة للتعريف بأهم التحديثات التي تم إضافتها لتطوير منظومة العمل وتذليل معوقات تنفيذ منظومة الإدخال بالمراكز التكنولوجية. 

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ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ تكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم الذي قد  التقى باللجنة  قبل انعقاد هذا الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع،الذي يستهدف تقديم ما يقارب 120 خدمة حكومية،ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وبالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى ، حيث تمت مناقشة الخدمات التي  سيتم تفعيلها على بوابة المحليات كمرحلة أولى. 

كما  ناقش نائب المحافظ خلال الاجتماع  الخدمات التي سيتم تفعيلها على بوابة المحليات كمرحلة أولى وكيفية التنفيذ ،مثل آلية تطبيق الإيصال المميكن بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة ضمن أهداف المشروع لتحسين مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة لجمهور المواطنين ،وتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال الميكنة ومنظومة الشباك الواحد ،مما يساهم في الحد والقضاء على الفساد والقصور الإداري،و البيروقراطية ،ويدعم جهود اللامركزية،في إطار رؤية مصر 2030 . 

وأشار الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ إلى أنه سيقدم تقرير شامل يتم عرضه على المحافظ بنتائج الاجتماع ، والخطوات العملية في هذا الشأن ، مؤكدا على أهمية رفع أية معوقات قد تواجه المنظومة أولا بأول لسرعة تلافيها وتوفير الحلول والبدائل المناسبة.

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