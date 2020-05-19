انواع القهوه البارده .. أسهل طرق التحضير

أنواع القهوة الباردة كثيرة ومتعددة، ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يقبل عليها الكثير من الأشخاص، فهي تكون المشروبات المنعشة ولاسيما لعشاق طعم القهوة، وتعد القهوه الباردة من أكثر المشروبات التي يقبل عليها الفتيات في الكافيهات نظرًا لطعمها اللذيذ بالنكهات المفضلة لديهن، ومن خلال التقرير التالي نستعرض أنواع القهوة الباردة وطرق التحضير. كثيرة ومتعددة، ومع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يقبل عليها الكثير من الأشخاص، فهي تكون المشروبات المنعشة ولاسيما لعشاق طعم، وتعدمن أكثر المشروبات التي يقبل عليها الفتيات في الكافيهات نظرًا لطعمها اللذيذ بالنكهات المفضلة لديهن، ومن خلال التقرير التالي نستعرض أوطرق التحضير.





أنواع القهوة الباردة:

القهوة الباردة إلى الفرنسيين، فهم من الشعوب التي تفضل لتناول القهوة بجميع أنواعها، كما يتمتعون بمهارة شديدة في طريقة تحضير القهوة الباردة بجميع النكهات. يرجع أصلإلى الفرنسيين، فهم من الشعوب التي تفضل لتناولبجميع أنواعها، كما يتمتعون بمهارة شديدة فيبجميع النكهات.





1- القهوة الفرنسية الباردة:

انواع القهوه في المشروبات الساخنة، ولكن قدم المطبخ الفرنسي طرق مبتكرة أثناء تعد القهوه الفرنسية من أشهرفي المشروبات الساخنة، ولكن قدم المطبخ الفرنسي طرق مبتكرة أثناء تحضير القهوه الفرنسية





طريقة تحضير القهوة الفرنسية الباردة:

- احضري الخلاط الكهربائي وضعي به البن الطازج.

- أضيفي مكعبات الثلج وقومي بالضرب جيدا.

- ضعي 4 ملاعق كبيرة من كريمة الحلويات مع الضرب في الخلاط حتى تتجانس.

- أضيفي إلى المكونات في الخلاط صوص الشكولاته المفضل حسب الرغبة.

- قومي بوضع القهوة في أكواب للتقديم.





2- القهوة التركية الباردة:

نواع القهوة الساخنة، ولكن أصبحت داخل ضمن قائمة المشروبات الباردة، وتعد من أبرز أنواع القهوة الباردة، إليك طريقة تحضير القهوة التركية الباردة. القهوه التركية مازالت تقدم في كثير من البلدان من أ، ولكن أصبحت داخل ضمن قائمة المشروبات الباردة، وتعد من أبرز أ، إليك





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طريقة تحضير القهوة التركية الباردة:

- ضعي نصف كوب قشطة في وعاء مناسب على نار هادئة.

- أضيفي إلى القشطة ربع ملعقة حبهان مع التقليب المستمر.

- ضعي نصف كوب من اللبن مع الاستمرار في التقليب.

- بعد الغليان بشكل بسيط قومي بتصفية الخليط جيدا لعدة مرات.

- اتركي الخليط حتى يبرد واضيفي اليه مكعبات الثلج مع التقليب الجيد.

- سكب القهوه في أكواب زجاجية.





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3- الفرابتشينو :





طريقة تحضير الفرابتشينو:

- ضعي كمية مناسبة من البن في ماء ساخن داخل وعاء متوسط الحجم.

- ثم احضري ماكينة القهوة اليدوية للخلط جيدا.

- ضعي الخليط في الثلاجة حتى يبرد.

- بعد مرور ساعة اخلطي مزيج القهوة مع اللبن الطازج والسكر حسب الرغبة.

- ضعي الخليط في كوب التقديم.

- زيني الخليط بالكريم شانتيه مع صوص الشكولاته المفضل.