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لعشاق الكوفي السهرانين.. طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالتوفي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:31 ص
القوه الفرنسية بالتوفي
القوه الفرنسية بالتوفي
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رشا عوني
تعتبر القهوة الفرنسية بالتوفي من أشهى نكهات القهوة المختلفة التي يفضلها الكثير وهي مختلفة تماما عن القهوة التركية التي اعتدنا على تناولها كل صباح .

ولأن تناول القهوة التركية ليلاً غير مُحبب لما لها من أضرار خاصة تأثيرها على النوم ، فيمكنك استبدالها بكوب من القهوة الفرنسية بالتوفي .

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مكونات القهوة الفرنسية بالتوفي : 

4 ملاعق من قهوة التوفي الفرنسية الجاهزة

ملعقة سكر ( ضيفي السكر حسب رغبتك )

2 كوب حليب

مكونات الكريمة: 

2 ملعقة كريمة خفق

نصف كوب حليب

قطعة جبن كريمي 

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طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالتوفي : 

في وعاء على نار هادئة ضعي الحليب حتى يغلي

ضيفي له مسحوق قهوة التوفي والسكر وقلبي المكونات

أما تحضير الكريمة، قومي بخفق الكريمة مع الجبن والحليب في وعاء حتى تصبح قوامها كثيف

صبي القهوة في الأكواب ثم ضعي فوقها الكريمة المخفوقة. 
لعشاق الكوفي السهرانين.. طريقة تحضير القهوة الفرنسية بالتوفي
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