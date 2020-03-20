نتائج عكسية.. أضرار تناول القهوة بعد 6 مساء

لا يتخلى الكثير عن فنجان القهوة يوميا فهي تحسن المزاج وتحارب الاكتئاب وغنية بالمواد المضاد للأكسدة كما أنها تمنح الجسم الطاقة والنشاط لكن دون الإفراط في تناولها.





موقع healthlineالطبي أكد أن المعدل الصحي لتناول القهوة يوميا لا يتعدى 2 -3 فنجان ويفضل تناولها خلال النصف الأول من اليوم أي خلال الصباح ومرة أخرى خلال النهار، ويفضل عدم تناولها بعد السادسة مساء لما لها من نتائج عكسية واضرار ومنها.









1- الأرق





تناول القهوة في المساء أو الليل يسبب الأرق ويؤثر على جودة النوم، لذا يفضل تناولها خلال النصف الأول من النهار.





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2- الهضم





يؤثر تناول القهوة ليلا على عملية الهضم، خاصة وأنه في المساء ومع اقتراب ساعة النوم يجب تقليل الوجبة التي تتناولها والاكتفاء بفواكه أو زبادي حتى لا تتعب معدتك أثناء النوم، ولذلك ينصح أيضًا بتجنب القهوة قبل النوم.





3-البول





الكافيين عامل مساعد في إدرار البول وهو أمر صعب أثناء فترة النوم لذا يفضل عدم تناول القهوة قبل النوم.





4- فنجان القهوة ليلًا يجعلك تستيقظ عدة مرات خلال نومك.