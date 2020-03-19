رفيقة المزاج.. 6 مزايا تجبرك على تناول فنجان القهوة يوميا

اعتاد كثيرون بدء يومهم بكوب القهوة الذي يمنح الطاقة والنشاط لاستكمال اليوم والتركيز في العمل أو الدراسة، لتصبح القهوة رفيقة المزاج التي تحارب الاكتئاب والتوتر، كما أن القهوة لها العديد من الفوائد الصحية التي تفيد أعضاء الجسم لكن دون الإفراط في تناولها.





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بحسب موقع "healthline" إليك أبرز فوائد القهوة التي ستجعلك تتناولها بشكل يومي ..

1- تساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن

