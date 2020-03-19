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رفيقة المزاج.. 6 مزايا تجبرك على تناول فنجان القهوة يوميا

الخميس 19/مارس/2020 - 05:57 ص
القهوة
القهوة
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رشا عوني

اعتاد كثيرون بدء يومهم بكوب القهوة الذي يمنح الطاقة والنشاط لاستكمال اليوم والتركيز في العمل أو الدراسة، لتصبح القهوة رفيقة المزاج التي تحارب الاكتئاب والتوتر، كما أن القهوة لها العديد من الفوائد الصحية التي تفيد أعضاء الجسم لكن دون الإفراط في تناولها.


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بحسب موقع "healthline" إليك أبرز فوائد القهوة التي ستجعلك تتناولها بشكل يومي ..

1- تساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن

2- الكافيين الموجود في القهوة يعمل على تحفيز الأداء العقلي ويحسن القدرة على التركيز والاستيعاب .

3- القهوة تحفز إفرازات المعدة بنسبة 15% مما يساعد على تحسين عملية الهضم.

4- تقلل من خطر الإصابة بمرض السكر.

5- القهوة تحسن المزاج وتحارب الاكتئاب.

6- القهوة مدرة للبول، وتساعد الجسم على التخلص من السموم وتنظيف الكبد.

رفيقة المزاج.. 6 مزايا تجبرك على تناول فنجان القهوة يوميا
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