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لأصحاب المزاج العالي .. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق

الأربعاء 13/مايو/2020 - 05:59 م
قهوة
قهوة
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آلاء حسن
لا غنى عن تناول القهوة في جميع الاوقات خاصة لمدمنى الكافيين، وعرض موقع boldsky طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق.

المكوّنات
قهوة فرنسية - ملعقة كبيرة
شراب البندق - ملعقتان كبيرتان
ماء - ثلثا كوب
حليب - كوبان
فانيليا - ملعقة كبيرة


طريقة عمل القهوة
- تضاف القهوة بالبندق إلى القهوة الفرنسية التي تم إعدادها بطريقة تقليدية، كما يضاف السكر والفانيليا وتحرك ووضع شراب البندق.

- بعد عمل القهوة تصب في أكواب كبيرة وتزين بالكريمة المخفوقة والكاكاو البودرة على حسب الرغبة.
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