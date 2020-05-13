لأصحاب المزاج العالي .. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق

لا غنى عن تناول القهوة في جميع الاوقات خاصة لمدمنى الكافيين، وعرض موقع boldsky طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق.
المكوّنات
قهوة فرنسية - ملعقة كبيرة
شراب البندق - ملعقتان كبيرتان
ماء - ثلثا كوب
حليب - كوبان
فانيليا - ملعقة كبيرة
طريقة عمل القهوة
- تضاف القهوة بالبندق إلى القهوة الفرنسية التي تم إعدادها بطريقة تقليدية، كما يضاف السكر والفانيليا وتحرك ووضع شراب البندق.
- بعد عمل القهوة تصب في أكواب كبيرة وتزين بالكريمة المخفوقة والكاكاو البودرة على حسب الرغبة.
المكوّنات
قهوة فرنسية - ملعقة كبيرة
شراب البندق - ملعقتان كبيرتان
ماء - ثلثا كوب
حليب - كوبان
فانيليا - ملعقة كبيرة
طريقة عمل القهوة
- تضاف القهوة بالبندق إلى القهوة الفرنسية التي تم إعدادها بطريقة تقليدية، كما يضاف السكر والفانيليا وتحرك ووضع شراب البندق.
- بعد عمل القهوة تصب في أكواب كبيرة وتزين بالكريمة المخفوقة والكاكاو البودرة على حسب الرغبة.