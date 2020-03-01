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طريقة تحضير قهوة لينجزي و فوائدها العشر

الأحد 01/مارس/2020 - 09:00 ص
طريقة تحضير قهوة
طريقة تحضير قهوة لينجزي و فوائدها العشر
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أسماء عبد الحفيظ
طريقة تحضير قهوة لينجزي بمذاق لا يقاوم لتناول القهوة ، تداول رواد التواصل الاجتماعي منتج جديد من القهوة التي ثبت فوائدة العديدة للكثير من الأشخاص، ما جعل"  قهوة لينجزي " تتصدر مؤشرات البحث لكثير من الأشخاص ، ودفع البعض فضولهم للتعرف على طريقة تحضير قهوة لينجزي.

كشفت الشركة المعلنة عن المنتج عن طريقة تحضير قهوة لينجزي وفوائدها .

 
طريقة تحضير قهوة لينجزي السوداء كالآتي:

- ضع نصف ظرف في كوب وضع عليه ماء ساخن ، وحركه جيدًا.

- أو افرغ الظرف كاملا في ثلاجة قهوه وضع عليه عدة أكواب من الماء المغلي (3 أو 4 أو 5 أكواب) ، وحركه جيدًا.

فوائد قهوة لينجزي السوداء  :

القهوة السوداء لتخفيف الوزن  قهوة ذات مذاق رائع وجودة عالية ، خالية من السكر ومضاف لها مستخلص الجانوديرما لتعزيز المناعة والصحة في جسمك ، وهي سريعة التحضير ، وسنتناول معا في هذا الموضوع بعض فوائدها  :

فوائد قهوة لينجزي السوداء  :

قهوة منعشة مع خلاصة فطر الجانوديرما مما يعزز مناعة الجسم ويحسن الصحة

منتقاة من أجود أنواع حبوب القهوة

خالية من الألوان والنكهات الصناعية،

مذاق رائع .

لا تسبب انتفاخات في البطن، ولا تسبب الأَرَقْ ، لأنها قليلة الكافيين، بخلاف انواع القهوة الأخرى الموجودة في الأسواق .

تناسب جميع الناس على مختلف الفئات والأعمار! .

تساعد على التخلص من الوزن الزائد ، وسنشير لاحقا الى طريقة استخدام القهوة السوداء للتنحيف الوزن .

تساعد بقوة في عملية الهضم .

لا تسبب مشاكل لمرضى القولون .

خفيفة على المعدة ، بخلاف باقي أنواع القهوة التي تسبب حرقان بالمعدة .


ملحوظة :

على أصحاب الضغط العالي استشارة الطبيب قبل تناول القهوة وليست قهوة ليجنزي السوداء فقط وأنما قبل تناول أى نوع من القهوة لأنها تسبب أرتفاع ضغط الدم .
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