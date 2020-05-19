AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: نية صيام الستة من شوال تمتد حتى أذان الظهر.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:45 م
محمد شحتة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النية مطلوبة في أي عبادة من المسلم.

اقرأ أيضا: 

وأضاف "شلبي"، عبر خدمة البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، أن صيام شهر رمضان يحتاج إلى نية، منوها بأن النية لابد أن تكون مبيتة ولا يشترط فيها التلفظ، فبمجرد القيام للسحور يعتبر نية فيكون المسلم قاصدا للصوم.

وأشار إلى أن بعض الفقهاء يقولون بتبييت النية لكل يوم، وما عليه الفتوى هو أن النية تكون واحدة في أول الشهر.

وذكر أن صيام التطوع لابد له من نية محددة كل يوم، فمن الممكن تبييت النية من الليل أو عند أذان الفجر أو بعده، كما أن النية في صيام التطوع تمتد حتى أذان الظهر، ولكن بعده لا يجوز ذلك.

دعاء نية الصيام
اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي في رَمَضَان صِيامَ الصائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قِيامَ القائِمينَ، ونَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ إلى مَرْضاتِكَ وَجَنّبْني سَخَطِكَ وَنقِمتِكَ، وَوَفِّقْني فيهِ لِقِرآءةِ آياتِكَ.

اللهم إني أسالك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوًا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم.
اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم أقل عثراتنا، واغفر زلاتنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل التردد فى صيام التطوع يؤثر في الثواب.. الإفتاء تجيب

حكم تبييت النية في صيام التطوع؟ تعرف على آخر موعد للتلفظ بها

هل يشترط تبييت النية لصيام ليلة النصف من شعبان.. الإفتاء ترد

هل يشترط التلفظ بنية الصيام كل يوم في رمضان؟ الأزهر يجيب

دعاء نية الصيام .. اللهم إنى نويت أن أصوم رمضان كاملًا لوجهك الكريم

ترشيحاتنا

الأزمة بين بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف تتصاعد.. مصادرة أموال رجل الأعمال السوري

هل أصيب محمد صلاح بـ كورونا؟.. 6 لاعبين في الدوري الإنجليزي يحملون الفيروس

دفن ليلى.. تفاصيل المشهد المحذوف من مسلسل البرنس

بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. اشتعال النيران بميكروباص في بلبيس ..صور

صالح كامل.. رحلة الملياردير السعودي من التجارة بـ أكباش الخراف بمكة إلى رائد الاستثمار العربي

الحكومة: ارتداء الكمامة إجباري اعتبارا من 30 مايو.. و4 آلاف جنيه غرامة للمخالف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد