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رياضة

محمد فاروق يكشف سبب "خناقته" مع تسوبيل مدرب الأهلي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:37 م
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف محمد فاروق لاعب الأهلي السابق عن سبب دخوله في خلاف مع راينر تسوبيل مدرب الفريق الأحمر السابق، مستعرضا تاريخه داخل جدران ملعب التتش.


وقال فاروق لقناة "أون تايم سبورتس": "إن أول مباراة لي مع الأهلي كانت خلال لقاء اعتزال طاهر ابو زيد وشاركت كاحتياطي في آخر 15 دقيقة من زمن المباراة ولم أكن يومها بلغت السابعة عشرة من عمري".


وأضاف محمد فاروق، أن المدرب الألماني هولمان هو من اختاره ليتواجد مع الفريق الأول وهو لا يزال عمره 17 عاما، ولعبت مباراتي الأولى كمهاجم".


وتابع: "دخلت في مشادة حادة مع المدرب تسوبيل، وتحدث معه للسؤال عن سبب عدم اشراكي في المباريات رغم الالتزام في المران ليرد عليّ بعدها أنه أمر يخصه هو فقط كمدرب".


واختتم: "لعبت مع تسوبيل بصفة أساسية في البطولة العربية بالعافية وبخناقة كبيرة، مضيفا: البطولة العربية في القاهرة كانت التحدي الأول والأخير وكنت هأمشي من الأهلى لو ملعبتش".
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