محمد فاروق يكشف سبب "خناقته" مع تسوبيل مدرب الأهلي

وقال فاروق لقناة "أون تايم سبورتس": "إن أول مباراة لي مع الأهلي كانت خلال لقاء اعتزال طاهر ابو زيد وشاركت كاحتياطي في آخر 15 دقيقة من زمن المباراة ولم أكن يومها بلغت السابعة عشرة من عمري".









وأضاف محمد فاروق ، أن المدرب الألماني هولمان هو من اختاره ليتواجد مع الفريق الأول وهو لا يزال عمره 17 عاما، ولعبت مباراتي الأولى كمهاجم".









وتابع: "دخلت في مشادة حادة مع المدرب تسوبيل، وتحدث معه للسؤال عن سبب عدم اشراكي في المباريات رغم الالتزام في المران ليرد عليّ بعدها أنه أمر يخصه هو فقط كمدرب".