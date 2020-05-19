قفزة حادة في عدد وفيات كورونا بـ بريطانيا

أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل قفزة حادة للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.





وسجلت بريطانيا، 545 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا بعد أن رصدت أمس 160 حالة فقط.





وبذلك يرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في بريطانيا إلى 35341.





وأظهرت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، أن عدد وفيات دور رعاية المسنين قد تجاوز العشرة آلاف متوفي، بينما تجاوز إجمالي عدد المتوفين جراء فيروس كورونا المستجد الـ44 ألفا، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية.





وتكشف بيانات مكتب الإحصاءات أنه بحلول 8 مايو، كان عدد وفيات كوفيد19 في إنجلترا وويلز، وصل إلى 39 ألف وليس 29 ألفا كما أعلنت وزارة الصحة.





وعلى الرغم من انخفاض عدد الوفيات المسجلة في 7 أيام حتى 8 مايو، لا يزال الرقم أعلى من المتوسط ​​بأكثر من 3000.