نظير عياد يتولى الإشراف على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية

أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، قرارا بتولي الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مهمة الأشراف على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.





وجاء في قرار شيخ الأزهر، أن يتولى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، المنصب الجديد لمدة عام قابل للتجديد بجوار منصبه الأساسي.





يذكر أن الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، كان مشرفا على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وتولى الدكتور نظير محمد عياد، الأشراف على المركز بدلا منه.





ويقدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مجموعة من البرامج المهمة خلال شهر رمضان المبارك، لمواكبة التطورات الإفتائية والرد على كل ما يدور في أذهان المسلمين.