كبار العلماء: الأزهر دائما يبادر بالسلام والتجديد وإيضاح النوازل.. فيديو

قال الدكتور محمد الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، إن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كان ينبه المسلمين وقت استقبال شهر رمضان، بليلة القدر ومكانتها.

وأضاف الضويني، في كلمته باحتفالية الجامع الأزهر بليلة القدر ، عبر البث المباشر، أنه قد صح في الحديث الشريف أن النبي قال "قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنة وتغلق فيه ابواب الحجيم وتغل فيه الشياطين فيه ليل خير من الف شهر من حرم خيرها فقد حرم".





وأشار إلى أن هذه الليلة لها من الفضل والكرم والجود ما يستدعي المؤمن الحرص على الحصول على هذا الجزاء ومن لم يحصل عليه يندم بعد معرفة جزاء صيام وقيام هذه الليلة.





وتابع: ننبه على أمرين: الأمر الأول أنه يجب على هذه الأمة جماعات وأفراد أن يجتهدوا حتى تكون الأمة في تقدم ونجاح كقدر وعظم ليلة القدر التي هي من خصائص المسلمين.





والأمر الثاني: أن هذه الليلة فيها دعوة للسلام الاجتماعي والنفسي والإيماني فهي كلها سلام ، منوها أن الازهر دائما ما يأخذ بالمبادرة في الدعوة للسلام، والتجديد في كل شئ فما توجد نازلة تقع في هذه الأمة إلا ويتصدى لها علماؤه بالتوضيح والبيان للحكم الشرعي.





وأوضح، أن الذي يدل على هذا هو أخر بيان لهيئة كبار العلماء بشأن صلاة عيد الفطر المبارك في ظل أزمة كورونا، وبيانها بأن صلاة العيد جائزة في البيت للرجل مع أهله ولا يشترط لها الخطبة.





ونشرت صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الإجتماعي، فعاليات الاحتفالية مباشرة ، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.