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حوادث

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى زفتى

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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احمد علي
نشبت مشاجرة حامية استخدم فيها الأسلحة البيضاء بمنطقة سوق الخضار بمركز زفتي بمحافظة الغربية، مما تسبب في  إصابة 5 أشخاص بجروح قطعية ونافذة، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى زفتى العام في حالة حرجة.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة سوق الخضار بوسط المدينة، بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدة أشخاص، مما تسبب في إصابة كل من " محمد م ش " 40 سنة مصاب بجرح في الجانب الأيسر، " سامي ذ " 41 سنة ، " رضا ص " 38 سنة ، " اميره ال "  27 سنة ، " اسماء ط " 20 سنة جميعهم مصابين بجروح قطعية في أماكن متفرقة ، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتي العام .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابه العامه للتحقيق في الحادث.
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