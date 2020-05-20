دون حرمان.. أفضل ريجيم لإنقاص الوزن وزيادة المناعة.. فيديو

أكد الدكتور سمير نيروز، استشاري التغذية العلاجية، أن شهر رمضان هذا العام مختلف عن السنوات الماضية؛ نظرا لوجود فيروس كورونا المستجد، ولذلك يجب الاهتمام في الإفطار بتناول الأطعمة التي تزيد من قوة الجهاز المناعي.
وأضاف خلال استضافته ببرنامج "استشارة" المذاع على موقع صدى البلد، أنه يمكن تناول الحلويات بمعدل قطعة صغيرة مرتين فى الأسبوع أو تناولها يوما بعد يوم.
وأوضح أن من أفضل أنواع الريجيمات التي يمكن اتباعها خلال وبعد رمضان هى اتباع نظام الصيام المتقطع فهو يعتمد على تناول الطعام خلال 8 ساعات فقط، والحفاظ على الصيام طوال اليوم لمدة 16 ساعة.
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وقال سمير إن نظام الصيام المتقطع يعطى نتائج جيدة إذا قام الشخص بتناول أطعمة صحية مفيدة للجسم وتمده بالطاقة.
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