دون حرمان.. أفضل ريجيم لإنقاص الوزن وزيادة المناعة.. فيديو

وأوضح أن من أفضل أنواع الريجيمات التي يمكن اتباعها خلال وبعد رمضان هى اتباع نظام

فهو

يعتمد على تناول الطعام خلال 8 ساعات فقط، والحفاظ على الصيام طوال اليوم لمدة 16 ساعة.