بيومي فؤاد يروج لدوره في مسلسل خيانة عهد.. شاهد

نشر الفنان بيومى فؤاد صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





ويظهر فى الصورة بـ"بوستر" دعائي له ، من مسلسل " خيانة عهد".





وكتب معلقا على الصورة: "أتمنى يكون المسلسل عجبكم".









ونالت الصورة إعجاب متابعيه وجاءت تعليقاتهم ما بين " المسلسل تحفة وانت احلى دور بجد.. نتمنى ادوار زى دى تانى كتير.. المسلسل حلو جدا و دورك حلو و مؤثر جدا".





وتدور أحداث المسلسل حول سيدة أعمال تدعى عهد، صاحبة مصنع ملابس، وتتعرض للعديد من الصعوبات في حياتها، حيث تفقد زوجها وابنها.





مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد، والعمل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.