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أخبار البلد

تجاهل تعليمات الحكومة للحد من كورونا.. إقامة سوق الأربعاء بعزبة أبو خطوة بالبحيرة وتزاحم المواطنين.. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:32 ص
عزبة أبوخطوة
عزبة أبوخطوة
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مصطفى كرم

رغم التحذيرات التي يصدرها مجلس الوزراء بمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، شهدت قرية أبو خطوة التابعة لمركز دمنهور محافظة البحيرة حالة من التزاحم بين مئات من الباعة الجائلين والمواطنين بما يسمى سوق الأربعاء الذي يقام كل أسبوع في العزبة بعد إزالته من قرية سنهور المجاورة.


أقيم السوق في عزبة أبوخطوة بعد منعهم من دخول قرية سنهور دون التحرك من مجلس قرية سنهور البحيره لمنع التزاحم التي شهدته عزبة أبوخطوة.

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مسؤولو محافظة البحيرة ومجلس مدينة دمنهور ومجلس قرية سنهور لم يتحركوا لمنع التزاحم بين المواطنين الذي يقام كل أربعاء أسبوعيا في نفس العزبة.


وقال عدد من المواطنين لموقع صدي البلد الإخباري، إن رئيس مجلس مدينة دمنهور الأربعاء الماضي، لم يتخذ أي إجراء لمنع  إقامة السوق والحفاظ على أرواح المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

تجاهل تعليمات الحكومة للحد من كورونا.. إقامة سوق الأربعاء بعزبة أبو خطوة بالبحيرة وتزاحم المواطنين.. صور
تجاهل تعليمات الحكومة للحد من كورونا.. إقامة سوق الأربعاء بعزبة أبو خطوة بالبحيرة وتزاحم المواطنين.. صور
تجاهل تعليمات الحكومة للحد من كورونا.. إقامة سوق الأربعاء بعزبة أبو خطوة بالبحيرة وتزاحم المواطنين.. صور
تجاهل تعليمات الحكومة للحد من كورونا.. إقامة سوق الأربعاء بعزبة أبو خطوة بالبحيرة وتزاحم المواطنين.. صور
تجاهل تعليمات الحكومة للحد من كورونا.. إقامة سوق الأربعاء بعزبة أبو خطوة بالبحيرة وتزاحم المواطنين.. صور
تجاهل تعليمات الحكومة للحد من كورونا.. إقامة سوق الأربعاء بعزبة أبو خطوة بالبحيرة وتزاحم المواطنين.. صور
تجاهل تعليمات الحكومة للحد من كورونا.. إقامة سوق الأربعاء بعزبة أبو خطوة بالبحيرة وتزاحم المواطنين.. صور
تجاهل تعليمات الحكومة للحد من كورونا.. إقامة سوق الأربعاء بعزبة أبو خطوة بالبحيرة وتزاحم المواطنين.. صور
تجاهل تعليمات الحكومة للحد من كورونا.. إقامة سوق الأربعاء بعزبة أبو خطوة بالبحيرة وتزاحم المواطنين.. صور
تجاهل تعليمات الحكومة للحد من كورونا.. إقامة سوق الأربعاء بعزبة أبو خطوة بالبحيرة وتزاحم المواطنين.. صور
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