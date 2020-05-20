فطيره بالسجق ولا بيتزا مارجريتا.. علا رشدي تمازح جمهورها على إنستجرام

نشرت الفنانة علا رشدى صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهرت داخل قسم شرطة فى مشهد من مشاهدها فى مسلسل " ب١٠٠ وش ".





وكتبت مازحة :" تفتكروا هطلب فطيرة بالسجق ولا بيتزا مارجريتا".



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نالت الصورة إعجاب متابعيها وجاءت تعليقاتهم بالمزاح ، ما بين "يارب ما يجيب مارجريتا.. كلنا معاكي يا ماجى".





مسلسل "بـ 100 وش" تأجل عرضه من العام الماضى، وكان من المفترض أن يعرض فى رمضان الماضى، إلا أن ضيق الوقت حال دون تصويره فى الوقت المحدد، وأرجأت الشركة المنتجة تصويره وعرضه إلى رمضان 2020





مسلسل بـ "100 وش" بطولة النجمة نيللى كريم، النجم آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى