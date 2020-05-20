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أخبار العالم

إصابات فيروس كوورنا في العالم تقترب من 5 ملايين.. والوفيات أكثر من 323 ألفًا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:29 ص
إصابات فيروس كوورنا
إصابات فيروس كوورنا في العالم تقترب من 5 مليون
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قسم الخارجي
بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ما يقرب من 4.9 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وذكرت الجامعة في أحدث إحصائياتها، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول العالم وصل إلى  4,897,492 حالة مؤكدة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في دول العالم  323,285.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بعدد المصابين بكورونا، حيث سجلت 1,527,895 حالة إصابة، تليها روسيا بـ299,941 حالة مؤكدة.

بينما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا في البرازيل  271,885 حالة، فيما وصلت الإصابات في بريطانيا إلى 250,138 حالة.

واحتلت إسبانيا المركز الخامس في الدول الأكثر تسجيلا لإصابات بفيروس كورونا، حيث أعلنت إسبانيا عن 232,037 حالة، تليها إيطاليا بـ226,699 حالة.
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