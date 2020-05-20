إصابات فيروس كوورنا في العالم تقترب من 5 ملايين.. والوفيات أكثر من 323 ألفًا

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" حول العالم ما يقرب من 4.9 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.





وذكرت الجامعة في أحدث إحصائياتها، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول العالم وصل إلى 4,897,492 حالة مؤكدة، بينما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في دول العالم 323,285.





وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بعدد المصابين بكورونا، حيث سجلت 1,527,895 حالة إصابة، تليها روسيا بـ299,941 حالة مؤكدة.





بينما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا في البرازيل 271,885 حالة، فيما وصلت الإصابات في بريطانيا إلى 250,138 حالة.



