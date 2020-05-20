أماكن الزحمة.. الحالة المرورية على الطريق الدائري والطرق الصحراوية

شرحت مصادر الحالة المرورية على الطريق الدائري ، والحركة المرورية على الطرق الصحراوية اليوم، الأربعاء.





ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية متوسطة من مناطق المنيب حتى كورنيش النيل، ومن مناطق دار السلام حتى أعلى طريق الأوتوستراد.





وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه مناطق المنيب والمعادي، وكذلك كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق القومية العربية بإمبابة.





ويشهد الطريق كثافات مرورية مرتفعة في التقاطع مع طريق شبرا بنها الحر بالاتجاهين، وأعلى ترعة الاسماعيلية في القادم من الطريق الزراعي إلى السلام.





كما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة من أعلى مؤسسة الزكاة مرورا بمناطق السلام حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي.





وظهرت كثافات مرورية متوسطة على طريق الاسماعيلية الصحراوي من مناطق الطريق الدائري حتى مناطق جسر السويس بالاتجاهين.





ويشهد طريق السويس الصحراوي كثافات مرورية مرتفعة أمام بوابات الرسوم بالاتجاهين، كما ترتفع الكثافات أعلى الطريق الدائري الأوسطى بالاتجاهين على بوابات الرسوم قبل التقاطع مع طريق السويس.





وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو أعلى طريق المنصورية بإتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي، وأسفل الطريق الدائري بإتجاه ميدان لبنان.





وتستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، والقطامية - العين السخنة.