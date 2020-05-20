AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

أماكن الزحمة.. الحالة المرورية على الطريق الدائري والطرق الصحراوية

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:00 ص
الطريق الدائري
الطريق الدائري
Advertisements
أحمد مهدي
شرحت مصادر الحالة المرورية على الطريق الدائري، والحركة المرورية على الطرق الصحراوية اليوم، الأربعاء.

ويشهد الطريق الدائري كثافات مرورية متوسطة من مناطق المنيب حتى كورنيش النيل، ومن مناطق دار السلام حتى أعلى طريق الأوتوستراد.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق الكونيسة باتجاه مناطق المنيب والمعادي، وكذلك كثافات مرورية مرتفعة أعلى مناطق القومية العربية بإمبابة.

ويشهد الطريق كثافات مرورية مرتفعة في التقاطع مع طريق شبرا بنها الحر بالاتجاهين، وأعلى ترعة الاسماعيلية في القادم من الطريق الزراعي إلى السلام.

كما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة من أعلى مؤسسة الزكاة مرورا بمناطق السلام حتى طريق الإسماعيلية الصحراوي.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة على طريق الاسماعيلية الصحراوي من مناطق الطريق الدائري حتى مناطق جسر السويس بالاتجاهين.

ويشهد طريق السويس الصحراوي كثافات مرورية مرتفعة أمام بوابات الرسوم بالاتجاهين، كما ترتفع الكثافات أعلى الطريق الدائري الأوسطى بالاتجاهين على بوابات الرسوم قبل التقاطع مع طريق السويس.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو أعلى طريق المنصورية بإتجاه طريق الإسكندرية الصحراوي، وأسفل الطريق الدائري بإتجاه ميدان لبنان.

وتستقر الحالة المرورية على طريقي القاهرة - الإسكندرية الصحراوي والزراعي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي، والقطامية - العين السخنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أماكن الزحمة.. الحالة المرورية للطريق الدائري بالقاهرة والجيزة

أماكن الزحمة الصباحية على الطريق الدائري ومحور 26 يوليو

أماكن الزحمة.. حالة المرور على الطريق الدائري وشوارع القاهرة والجيزة

تكدس مروري على طريق السويس الصحراوي بسبب الكارتة.. صور

أماكن الزحمة.. حالة المرور على الطريق الدائري والطرق الصحراوية

لليوم الثالث.. كثافات مرورية مرتفعة على بوابات رسوم طريق السويس

ترشيحاتنا

فى 15 يوما .. سر ظهور ياسمين صبرى بفستان الزفاف مرتين

بيومي فؤاد يروج لدوره في مسلسل خيانة عهد.. شاهد

3 رحلات جوية لإعادة المصريين العالقين في الإمارات

أعراض الإسهال الحاد.. ودليله على هذه الأمراض

صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

فى ذكرى رحيل سناء يونس.. مأساة عاشتها فى أيامها الأخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غدة واحدة فقط.. أسباب غير متوقعة وراء تعرق الأطفال من الرأس فقط

من مطبخك.. 3 طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان

بورشه تكشف رسميا عن 911 تارجا 4 وتارجا 4 اس موديل 2021.. صور