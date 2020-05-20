غدة واحدة فقط.. أسباب غير متوقعة وراء تعرق الأطفال من الرأس فقط

تقلق العديد من الأمهات بسبب تعرق الأطفال فى سن صغيرة، ولكن تعرق الأطفال لا يدعو للقلق، فللتعرق لدى الأطفال العديد من الأسباب المختلفة.





وفقا لما قدمه موقع "boldsky"، إليكم أبرز الأسباب وراء تعرق الأطفال:





يعانى من الحمى

يشعر رأس طفلك بالحرارة مقارنة ببقية الجسم، هذه ظاهرة شائعة تنتشر إلى حد كبير لدىمعظم الأطفال، إذا كنتِ تريدين التحقق من الحمى، فعليكِ أن تلمسي خدود طفلك أو الجلد تحت ذقنه، وهذا يعطي تقييمًا أكثر دقة لدرجة حرارة الجسم، و تعرق الطفل ، فيعمل جسم طفلك بشكل مختلف عن الكبار، لذا لا تقلقي إذا كان رأس طفلك ساخنا.





الغدد العرقية

المولود الجديد ليس لديه غدد عرق نشطة إلا تلك الموجودة على رأسه، ولابد أنك أدركت أن جسم طفلك لا يتعرق أبدًا، هو فقط الرأس الذي يتعرق كثيرا، هذا لأن رأس الطفل فقط لديه غدد عرق نشطة، إذا كان رأس طفلك يعرق يشدة، فهذا يعني أنه يشعر بالسخونة.









التعرق ليلا

إذا كنت قلقًا من تعرق رأس طفلك أثناء النوم، فلأن رؤوسهم تبقى في نفس الوضع، وهذا يؤدي إلى فرط تسخين الرأس وتعرق الرأس ليلًا، قد يكون السبب الآخر هو أن الطفل يرتدى كثيرًا من الملابس في وقت النوم.





التعرق أثناء الرضاعة

أثناء الرضاعة الطبيعية، تفضل معظم الأمهات وضع المهد، وهذا يتطلب منك الإمساك برأس طفلك باستمرار في نفس الوضع طالما كان طفلك يتغذى، تعطي راحة يدك الدفء لرأس طفلك الرقيق، وهذا هو السبب في أن رأس طفلك قد يتعرق أثناء الرضاعة.



