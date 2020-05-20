التفاهم وحسن النوايا.. جوتيريش يدعو إلى اتفاق حول سد النهضة على أساس إعلان المبادئ

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا تشهد "تقدمًا جيدًا"، معربًا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق مفيد لجميع الأطراف.





وبحسب موقع الأمم المتحدة، ذكر المتحدث باسم جوتيريش أن "الأمين العام شدد على أهمية إعلان المبادئ بشأن سد النهضة الموقع عام 2015، والذي يؤكد على التعاون القائم على التفاهم المشترك والمنفعة المتبادلة وحسن النوايا ومبادئ القانون الدولي".









وأضاف المتحدث باسم جوتيريش: "يشجع الأمين العام للأمم المتحدة على التقدم باتجاه اتفاق ودي يتماشى مع روح هذه المبادئ".





وعُقد، أمس الثلاثاء، اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، فضلًا عن وزيريّ الخارجية والري ورئيسيّ جهازيّ المخابرات للبلدين الشقيقين.





وتناول الاجتماع ملف سد النهضة الإثيوبي من جميع جوانبه، وأوضح حمدوك، رئيس وزراء السودان، خلال الاجتماع أنه سيجري اتصالًا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستيضاح موقفه إزاء العودة إلى مائدة المفاوضات على أساس مسار واشنطن.





يذكر أن إثيوبيا أعلنت أكثر من مرة هذا الشهر أنها غير ملتزمة بإبلاغ مصر والسودان قبل أن تبدأ في عملية الملء الأول لسد النهضة، وأعلنت نيتها البدء في الملء يوليو المقبل.





ورفضت كل من مصر والسودان مقترحا إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق جزئي بشأن الملء الأول فقط، دون باقي مراحل الملء والتشغيل، بسبب مخالفة هذا الأمر لاتفاق المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.