جهاز تنمية المشروعات: 8 مليارات جنيه لمشروعات المرأة وشباب الخريجات

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن الجهاز يعمل علي تنفيذ استراتيجية طموحة للنهوض بمشروعات المرأة المصرية وشباب الخريجات؛ وذلك من خلال توفير وتخصيص محفظة تمويلية تصل إلى 5.4 مليار لتمويل مشروعات المرأة متناهية الصغر خاصة فى المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد





وأشارت إلي أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ 216 ألف مشروع متناهي الصغر من خلال هذا التمويل علي مدار خمس سنوات مما سيوفر ما يقرب من 250 ألف فرصة عمل .





البنوك والجمعيات الأهلية التي يتعاون معها الجهاز . وأضافت بأن تمويل هذه النوعية من المشروعات متوفر للسيدات الآن من خلالالتي يتعاون معها الجهاز .





وأشارت إلى أن هذا التمويل يعد استمرارا لسياسة الجهاز الهادفة إلى دعم وتمكين المرأة حيث قدم تمويلا قدره 8 مليارات جنيه للمرأة منذ يوليو 2014 حتى نهاية مارس 2020 تم من خلاله تنفيذ ما يزيد على 500 ألف مشروع أتاحت 341 الف فرصة عمل حيث بلغت نسبة المرأة 46% من أجمالي المشروعات التي مولها الجهاز في هذه الفترة. كما بلغت نسبة المستفيدات من فرص التشغيل في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب التى ينفذها الجهاز 54%.









السلاسل التجارية لتسويق منتجاتهن ومساعدتهن فى عقد صفقات تكامل بين المشروعات وتأهيلهن على آليات ومتطلبات التسويق والتصدير. وأضحت أن ما يزيد على 100 ألف سيدة قد استفدن من خدمات وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات لاستخراج المستندات الضرورية لإقامة مشروعاتهن كالسجل التجاري والبطاقة الضريبية. كما ساعد الجهاز ما يزيد على 5 آلاف سيدة فى التسجيل بسجلات صغار الموردين بالجهات الحكومية بالإضافة إلى اشراكهن فى عدد منلتسويق منتجاتهن ومساعدتهن فى عقد صفقات تكامل بين المشروعات وتأهيلهن على آليات ومتطلبات التسويق والتصدير.





كما أكدت على أن الجهاز يقدم برامجا تدريبية متنوعة بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية لتوفير كافة المهارات الضرورية لإقامة المشروعات أو تطويرها ومنها التدريب على الحرف اليدوية والتراثية وبرامج تطوير المهارات الريادية والخدمات الاستشارية لسيدات الأعمال وبرامج أخرى متنوعة استفادت منها ما يزيد على 50 ألف سيدة وفتاة.







