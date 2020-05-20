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أخبار البلد

النقل: تسيير ثاني رحلات العبارة القاهرة لنقل المصريين من ضبا إلى سفاجا

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:46 ص
صورة ارشيفية - عبارة
صورة ارشيفية - عبارة بحرية
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حمادة خطاب
أعلنت وزارة النقل ، الأربعاء، عن تسيير رحلة بحرية للعبارة القاهرة المملوكة لشركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا البحري لنقل المصريين العالقين في ميناء ضبا السعودي، بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي، نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبان للوقاية من انتشار فيروس كورونا. 

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لعودة المصريين بالخارج. 

ووجّه وزير النقل الفريق مهندس، كامل الوزير، برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والحجر الصحي وكافة الجهات المعنية. 


وعُقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائي لبحث اجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم الى ميناء سفاجا، والتي تشمل إجراءات الحجر الصحى وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وإنهاء الإجراءات الجمركية و تواجد فريق الحجر الصحي بعدد كاف لنهو إجراءات الفحص الطبى على متن السفينة.

كما وجّه الوزير بتوفير عدد كاف من ضباط الجوازات لإنهاء الإجراءات فى أقصر وقت ممكن ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء وتجهيز أتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف إلى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة (الحجر الصحي) وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة  والخاصة بتطهير وتعقيم العبارة وطاقمها والكشف على القادمين، بالتنسيق مع الحجر الصحي.
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