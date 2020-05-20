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أخبار العالم

إسرائيل تستبعد تنفيذ أبو مازن تهديداته بإلغاء الاتفاقيات مع أمريكا وتل أبيب

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:05 م
أول رد إسرائيلي على
أول رد إسرائيلي على الغاء أبومازن الاتفاقيات مع إسرائيل
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم الأربعاء، أصداء تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ابو مازن بإلغاء جميع الاتفاقات مع إسرائيل وأمريكا. 

وأعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي عمير بيرتس، معارضته الشديدة لمخطط الضم الإسرائيلي أحادي الجانب، قائلًا إنه "على إسرائيل الإصغاء لما يجري داخل السلطة الفلسطينية، ويجب الحوار مع الجانب الفلسطيني لتطبيق مبدأ حل الدولتين". 

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وأشار بيرتس إلى أن الأغلبية في الكنيست توافق على تطبيق السيادة الإسرائيلية في أجزاء من الضفة الغربية.

وفي نفس السياق، استبعدت المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تنفيذ تهديدات أبو مازن وإلغاء الاتفاقيات، أو وقف التنيسق الأمني، بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال موقع "والا" العبري، إنه رغم تهديدات أبو مازن، إلا أن التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل مستمر.

وأوضح "والاه" أن أبو مازن لن يكسر قواعد اللعبة، وهناك احتمالات ضعيفة جدا لوقف الاتفاقيات مع إسرائيل، لأنها تخدم الطرفين.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس أبو مازن، إن القيادة الفلسطينية أصبحت في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.

وهدد أبو مازن، بوقف جميع الاتفاقيات مع أمريكا وإسرائيل، وأكد مسؤولون فلسطينيون، "إن هذا الأمر قد يكون قريبًا".

وجاءت تهديدات أبو مازن، بعد مخطط ضم مناطق ومستوطنات بالضفة الغربية، للسيادة الاحتلال، وفقا لخطة السلام الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب. 
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