إصابة زوجة محافظ الدقهلية بـ كورونا

كشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية عن إصابة زوجة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بـ فيروس كورونا وجرى نقلها معه لاستراحة بالدقهلية لتلقى العلاج بعد بالفيروس. الصحةإصابةأيمنإصابته





وأضافت المصادر أن فريق الترصد بالطب الوقائى، توجه لمنزل المحافظ بالقاهرة وتم أخذ مسحات من المخالطين له من أسرته وشملت زوجته وابنتيه ووالدته وجاءت ثلاث نتائج سلبية بينما جاءت نتيجة زوجته إيجابية للفيروس.





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وأشارت المصادر إلى أنها تم عزلها معه باستراحة المحافظة رغم أن ذلك مخالفا لبروتوكول وزارة الصحة إلا أن المحافظ هو الذي أصر على نقلها معه للاستراحة.