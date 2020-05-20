رش وتطهير محطة السكة الحديد بملوي جنوب المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء المراكز والمدن بتفعيل مبادرة " مع بعض هنقدر" لتنفيذ اعمال الرش والتطهير، ورفع المخلفات الصلبة، وتنفيذ اعمال النظافة والتجميل، بجميع مراكز ومدن محافظة، ضمن خطة المحافظة لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بهدف خلق بيئة صحية نظيفة خالية من الفيروسات.





من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي، أعمال مبادرة " مع بعض هنقدر" من خلال إجراء أعمال الرش والتطهير بشوارع مدينة ملوى، ومحطه السكة الحديد بملوى، وتنظيم حملة نظافة مكبره لرفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع باستخدام معدات الوحدة المحلية، بقرية تونا الجبل، بالإضافة لتنفيذ أعمال التجميل ودهانات للبلدورات واعمدة الانارة بالشوارع الرئيسية والاحياء بالمركز والقري التابعة له، حيث تم تنفيذ اعمال الدهانات بشوارع مدينة ملوى، وذلك بهدف اضفاء مظهر جمالي وحضاري بالمركز، كما تم اجراء اعمال الصيانة لأعمدة الانارة بشوارع المركز وتركيب لمبات موفرة بأعمدة الانارة.





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فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "مع بعض هنقدر" بالمدن والقرى في المنيا





ومن جهة أخرى، نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بقرى المركز.