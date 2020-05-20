مصر لا تملك رفاهية الإغلاق الكامل.. رئيس جمعية مستثمرى بدر: الحظر الجزئي مناسب للاقتصاد والصحة.. و40 ألف عامل بالمدينة ملتزمون بالإجراءات الوقائية | حوار

رئيس جمعية مستثمرى بدر لـ "صدى البلد":

بسبب أزمة كورونا المصانع تعمل بنسبة 50% من طاقتها الإنتاجية

مصانع بدر "صفر إصابات" بكورونا ومبادرات لمواجهة أى نقص محتمل فى السلع

40 ألف عامل بالمدينة ملتزمون بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى

الحظر الجزئى الأنسب للاقتصاد والصحة والتوقف الكامل خطر







مدينة مدينة بدر أقرب المدن الصناعية إلى العاصمة الإدارية الجديدة لا يفصلها سوى بضعة كيلو مترات تضم نحو 500 مصنع فى كافة القطاعات الصناعية ويعمل بها 40 ألف عامل حالها كحال جميع المناطق الصناعية الآن تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية نظرا لتداعيات السلبية لانتشار وباء كورونا التى أثرت على النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية لبلدان العالم.





تحديات كبرى تواجه دول العالم فى إدارة ملفى الاقتصاد والصحة خلال انتشار وباء فيروس كورونا وأصبح إحداث توازن بين الملفين "ضروريا "وأى خلل ستصاحبه نتائج سيئة على المدى القريب والبعيد.











انخفاض الطاقة الإنتاجية لمدنية بدر بنسبة 50%



كشف المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن



وحول الظروف الاستثنائية التى أوجدتها كورونا ونتائجها على الاقتصاد عامة والصناعة خاصة يناقش "صدى البلد" المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر "هاتفيا "عدة محاور فى مقدمتها تشغيل المصانع والمواجهة بين ملفى الاقتصاد والصحة.كشف المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، أن المنطقة الصناعية بالمدينة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية الآن بسبب انتشار فيروس كورونا فالطاقة الإنتاجية تختلف من مصنع لآخر وحسب نوعية السلع والطلب عليها فى السوق المحلى، مضيفا أن المصانع المصدرة للخارج توقفت عن العمل نتيجة حالة الإغلاق العام التى يشهدها العالم وصعوبة شحن وارتفاع أسعاره.





واستكمل أن هناك قطاعات صناعية تعمل بطاقتها القصوى نظرا لارتفاع الطلب علي منتجاتها مثل قطاع الأغذية والمطهرات والأدوية و تمثل المصانع العاملة فى القطاعات الثلاثة نحو 5% من عدد المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ويبلغ عددها 25 مصنعا.





مصانع بدر لم تسجل إصابة واحدة بفيروس كورونا



عمال المصانع ملتزمون باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والتباعد الاجتماعى، و لم تسجل المنطقة الصناعية أي حالة إصابة اقرأ أيضا... العادلي: وقف أي نشاط اقتصادى يتوقف على آليات العرض والطلب واستكمل أن هناك قطاعات صناعية تعمل بطاقتها القصوى نظرا لارتفاع الطلب علي منتجاتها مثل قطاع الأغذية والمطهرات والأدوية و تمثل المصانع العاملة فى القطاعات الثلاثة نحو 5% من عدد المصانع العاملة بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ويبلغ عددها 25 مصنعا.عمال المصانع ملتزمون باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والتباعد الاجتماعى، و لم تسجل المنطقة الصناعية أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين العمال بحسب العادلى.



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وتابع: "هناك العديد من المبادرات التى أطلقتها المصانع بالمدينة سواء فردية أو جماعية فعلى سبيل المثال بادر أحد المصانع العاملة فى إنتاج الملابس الجاهزة على تصنيع كمامات وتوزيعها على جميع العاملين بالمدينة، ولاقت مبادرة توفير السلع الغذائية للعمال لمواجهة أي نقص محتمل لتلك المنتجات خلال الفترة المقبلة استجابة ومشاركة واسعة من أصحاب المصانع".



التوازن بين ملفى الصحة والاقتصاد ضرورى



ويرى "العادلى" أن الحفاظ على أرواح الناس مهم بلا شك وفتح الاقتصاد يأتى على نفس الأهمية كونهما العنصرين الأساسيين لقيام أي دولة وتقدمها وهناك دول لا تملك رفاهية الإغلاق الكامل ووقف الإنتاج خاصة الاقتصاديات الناشئة مثل مصر. اقرأ أيضا .. العادلي: تسهيلات البنك المركزي للقطاع الصناعي ساهمت في إقامة توسعات جديدة وتابع: "هناك العديد من المبادرات التى أطلقتها المصانع بالمدينة سواء فردية أو جماعية فعلى سبيل المثال بادر أحد المصانع العاملة فى إنتاج الملابس الجاهزة على تصنيع كمامات وتوزيعها على جميع العاملين بالمدينة، ولاقت مبادرة توفير السلع الغذائية للعمال لمواجهة أي نقص محتمل لتلك المنتجات خلال الفترة المقبلة استجابة ومشاركة واسعة من أصحاب المصانع".ويرى "العادلى" أن الحفاظ على أرواح الناس مهم بلا شك وفتح الاقتصاد يأتى على نفس الأهمية كونهما العنصرين الأساسيين لقيام أي دولة وتقدمها وهناك دول لا تملك رفاهية الإغلاق الكامل ووقف الإنتاج خاصة الاقتصاديات الناشئة مثل مصر.