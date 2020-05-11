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اقتصاد

جمعية مستثمري بدر: أطلقنا مبادرة لتوفير السلع الغذائية للعمال بالمصانع

الإثنين 11/مايو/2020 - 05:00 ص
المهندس بهاء العادلى،
المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر
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علياء فوزى
قال المهندس بهاء العادلي رئيس جميعة مستثمرى بدر ، إن أصحاب المصانع بالمدينة أطلقوا مبادرة لتوفير السلع الغذائية للعاملين بها لمواجهة اى نقص محتمل لتلك المنتجات خلال الفترة المقبلة.

أضاف العادلى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك نحو 500 مصنع بمدنية بدر و تبلغ عدد العمالة نحو 40 الف عامل ومنهم 350 عمالة وافدة من محافظات قريبة من المدينة.

اوضح العادلى ، أنه تم منح اجازة للعاملين الوافدين فى منتصف ابريل الماضى لمدة اسبوعين لتقليل الاختلاط داخل المصانع و الحد من انتشار فيروس كورونا و لكننا فوجئنا بعودتهم بعد مرور اسبوع فقط لرغبتهم فى العمل على الرغم أنها اجازة مدفوعة الأجر.

و كشف العادلى، أن الطاقات الانتاجية تتفاوت من مصنع لاخر و حسب حاجة السوق مشيرا الى مصانع الاغذية و المطهرات و الادوية بمدينة بدر يعملون بطاقتهم القصوى وبثلاث ورديات يوميا نظرا لارتفاع الطلب عليهم و تمثل نحو 5% من اجمالى المصانع بالمنطقة الصناعية.

أقرا ايضا :

و أكد العادلى ، عدم تسجيل اى حالات اصابة بفيروس كورونا داخل مدنية بدر  منوها الى اتباع المصانع كافة الاجراءات الاحتزارية اثناء العمل من استخدام المطهرات و التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات.
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