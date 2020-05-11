جمعية مستثمري بدر: أطلقنا مبادرة لتوفير السلع الغذائية للعمال بالمصانع

طلقوا مبادرة لتوفير السلع الغذائية للعاملين بها لمواجهة اى نقص محتمل لتلك المنتجات خلال الفترة المقبلة.

"صدى البلد" أن هناك نحو

بمدنية بدر و تبلغ عدد العمالة نحو 40 الف عامل ومنهم 350 عمالة وافدة من محافظات قريبة من المدينة.

أضاف العادلى فى تصريحات خاصة لـ