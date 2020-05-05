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اقتصاد

العاصمة الإدارية مشروع الدولة الأبرز.. الإسكان تسعى لاستكماله ومعدلات التنفيذ تتجاوز 80% للمشروعات

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:41 م
العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة
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آمنة عبدالعظيم
تسعى وزارة الإسكان لاستمرار العمل بمعدلات مرتفعة فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي يعد من أبرز وأهم المشروعات القومية فى الوقت الراهن، ويتم تنفيذه على مساحة نحو 170 ألف فدان تقريبا.

ومن بين المشروعات التى يستمر العمل بها بشكل قوى مشروع النهر الأخضر "الحدائق المركزية بالعاصمة الجديدة" على 9 آلاف فدان وبطول أكثر من 10 كم بالمرحلة الأولى.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، إن المرحلة الأولى من مشروع الحدائق المركزية تبلغ مساحتها نحو ألف فدان، مما يجعلها من أكبر الحدائق حول العالم، وهى حدائق تحترم الطبيعة الطبوغرافية للمكان، وتتناغم مع النظام البيئى العام، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.

وتنقسم المرحلة الأولى من مشروع "كابيتال بارك" من الشرق إلى الغرب إلى 3 قطاعات تخطيطية متجانسة، ترتبط بالمحيط المباشر، ويعكس كل منها شخصية، وطابعًا بصريًا وعمرانيًا مميزًا.

القطاع الأول "CP 01"، بمساحة 375 فدانًا، وهو القطاع الذى يحاكى البيئة، ويتناغم مع العوامل الطبيعة، ويضم هذا الجزء أكثر من 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (الحديقة الإسلامية – الحديقة المُغطاة – النادى الاجتماعى – المنتجع الصحى المتكامل – البحيرات والمطعم).

أما القطاع الثانى "CP 02"، بمساحة 306 أفدنة، ويُعد هذا القطاع مركزًا رئيسيًا للأنشطة الثقافية والترفيهية، ويضم هذا الجزء أكثر من 240 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة الأعمال الفنية – الحديقة التراثية – منطقة الألعاب الترفيهية – ساحات الاحتفالات والمسرح المفتوح) بإجمالى مساحة أكثر من 60 فدانًا، أما القطاع الثالث "CP 03"، بمساحة 309 أفدنة، وهو القطاع الذى يجسد طبيعة وخصوصية الحدائق العامة، وارتباطها الوثيق بالمحيط المباشر، والمتمثل فى منطقة الأعمال المركزية "CBD"، ويضم هذا الجزء حوالى 250 فدانًا من المناطق المفتوحة للتنزه، ومجموعة من المشروعات المتميزة، التى تعكس طابع هذا الجزء من الحدائق، وهى (حديقة تعليمية للأطفال – مكتبة مفتوحة وحدائق للقراءة – الساحة المركزية ومنطقة المطاعم – النادى الرياضى الترفيهى) بإجمالى مساحة أكثر من 50 فدانًا.

كما تستمر الوزارة فى تنفيذ منطقة الأعمال المركزية الجديدة، والتى تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 مترًا، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية.

كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنفيذ مشروعات المرافق السيادية بالعاصمة الجديدة، ومن بينها مشروع انشاء الخزانات الاستراتيجية بطاقة 100 ألف متر مكعب لتغذية عدة مناطق بالمدينة.

وبرغم تأجيل انتقال الحكومة لممارسة عملها من العاصمة الجديدة والذي كان مقرر لها يونيو المقبل لمدة عام، إلا أن معدلات التنفيذ للمشروعات المتنوعة بالحى الحكومى تسير على قدم وساق، وتتجاوز 80% بأغلب المبانى الخاصة بالوزارات والهيئات ويجرى استكمال تنسيق الموقع وإنهاء الطرق.
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