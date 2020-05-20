وصول 902 مصري من العالقين في الإمارات إلى القاهرة

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء، 3 رحلات جوية سيرتهم مصر للطيران، قادمين من مطار أبوظبي بالإمارات، على متنها نحو 902 راكب مصري من العالقين بدولة الإمارات، منذ تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.
وقالت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة، إنه تم استقبال الرحلات الثلاثة من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار، حيث تم إنهاء إجراءات وصول جميع الركاب القادمين عليهم، وخضعوا للفحص الطبي من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل التي خصصتها الدولة المصرية لقضاء مدة 7 أيام بدلا من 14 يومًا بعد قرار وزارة الصحة المصرية، للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.
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وسيرت وزارة الطيران المدني، الأربعاء، 3 رحلات جوية أيضا إلى دولة الإمارات العربية لإعادة العالقين هناك، على أن تعود رحلتين إلى القاهرة، ورحلة إلى مطار أسيوط الدولي.
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.
واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدول.