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رياضة

أبوالعينين شحاتة: إلغاء الموسم الرياضي هو القرار الصائب ..فيديو

الخميس 21/مايو/2020 - 09:00 ص
أبو العينين شحاتة
أبو العينين شحاتة
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كتب: رباب الهوارى
علق أبو العينين شحاتة، الشهير بـ"نينو"، المدير الفنى لنادي سوهاج السابق ونادي تليفونات بني سويف الحالي، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، على مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والتالتة بسبب جائحة كرونا المستجد.

ووصف  "نينو" هذه الفترة بأنها صعبة وثقيلة للغاية سواء علي لاعبي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، أو المديرين الفنيين، حيث إن جميع اللاعبين يعانون من توقف النشاط وتوقف الدخل المادي لهم .

وأشار أبوالعنيين شحاته إلى أنه كان ينتظر من الدولة ولجنة المسابقات مراعاة الأحوال المادية السيئة للاعبي القسم الثالث والرابع وبعض أندية القسم الثانى.

وأكد أن هؤلاء اللاعبين لايوجد لديهم مصدر رزق سواء لعبة كرة القدم ، وكان يجب على وزارة الشباب والرياضة دعم القطاع الرياضي مثل منحة العمالة غير المنتظمة التى نفذتها الدولة .

ولفت إلى أنه يجب علي الاندية ضرورة صرف مستحقات لاعبيهم ، وهذا أقل تصرف يتبع منهم ،وان على وزارة الشباب والرياضة متابعة الأندية للتاكد من صرف مستحقات اللاعبين .

وأكد أن جميع لاعبي الدورى المصرى بالدرجات الثانية والثالثة والرابعة أتجهوا خلال فترة توقف الدورى للعمل الحر وامتهنوا أصعب الأعمال كعمال المعمار ،وصانع القطايف .

وعلق "نينو " علي قرار رئيس الوزراء بإمكانية عوده النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم.. تدريجيا بفتح الانديه ومراكز الشباب بشروط، قائلا: إنه لايوجد وضوح في الرؤية.

وأشار إلي أن السبت الماضي تم عودة النشاط بألمانيا، وقد علق العديد بالدورى المصرى علي أن الدورى الألمانى عاد خلال ٣ أسابيع ، بينما المدربين المصرين يطالبون بشهرين لكى يعود النشاط .

وأكد أن النظام المحدد بالدورى الألمانى هو السبب وراء عودة النشاط ، لأن مدربي الأحمال وضعوا  خطه وبرنامج للاعبي الفرق للحفاظ علي اللياقة البدينة لهم، من خلال خاصية الفيديو كونفرس، لكن الوضع بالدورى المصرى ليس واضح الرؤية فلايوجد ميعاد محدد لعودة النشاط الرياضي.

وأختتم حديثه، قائلا: "إن الغاء النشاط هذا الموسم هو القرار الصائب ،والنظر للموسم القادم وترتيب الأوضاع واتخاذ الاجراءات الاحترازية بقوة ".
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