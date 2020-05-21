أبوالعينين شحاتة: إلغاء الموسم الرياضي هو القرار الصائب ..فيديو

علق أبو العينين شحاتة، الشهير بـ"نينو"، المدير الفنى لنادي سوهاج السابق ونادي تليفونات بني سويف الحالي، أحد أندية القسم الثانى بمجموعة الصعيد، على مصير لاعبي أندية الدرجة الثانية والتالتة بسبب جائحة كرونا المستجد.
ووصف "نينو" هذه الفترة بأنها صعبة وثقيلة للغاية سواء علي لاعبي الدرجة الثانية والثالثة والرابعة، أو المديرين الفنيين، حيث إن جميع اللاعبين يعانون من توقف النشاط وتوقف الدخل المادي لهم .
وأشار أبوالعنيين شحاته إلى أنه كان ينتظر من الدولة ولجنة المسابقات مراعاة الأحوال المادية السيئة للاعبي القسم الثالث والرابع وبعض أندية القسم الثانى.
وأكد أن هؤلاء اللاعبين لايوجد لديهم مصدر رزق سواء لعبة كرة القدم ، وكان يجب على وزارة الشباب والرياضة دعم القطاع الرياضي مثل منحة العمالة غير المنتظمة التى نفذتها الدولة .
ولفت إلى أنه يجب علي الاندية ضرورة صرف مستحقات لاعبيهم ، وهذا أقل تصرف يتبع منهم ،وان على وزارة الشباب والرياضة متابعة الأندية للتاكد من صرف مستحقات اللاعبين .
وأكد أن جميع لاعبي الدورى المصرى بالدرجات الثانية والثالثة والرابعة أتجهوا خلال فترة توقف الدورى للعمل الحر وامتهنوا أصعب الأعمال كعمال المعمار ،وصانع القطايف .
وعلق "نينو " علي قرار رئيس الوزراء بإمكانية عوده النشاط الرياضي ١٥ يونيو القادم.. تدريجيا بفتح الانديه ومراكز الشباب بشروط، قائلا: إنه لايوجد وضوح في الرؤية.
وأشار إلي أن السبت الماضي تم عودة النشاط بألمانيا، وقد علق العديد بالدورى المصرى علي أن الدورى الألمانى عاد خلال ٣ أسابيع ، بينما المدربين المصرين يطالبون بشهرين لكى يعود النشاط .
وأكد أن النظام المحدد بالدورى الألمانى هو السبب وراء عودة النشاط ، لأن مدربي الأحمال وضعوا خطه وبرنامج للاعبي الفرق للحفاظ علي اللياقة البدينة لهم، من خلال خاصية الفيديو كونفرس، لكن الوضع بالدورى المصرى ليس واضح الرؤية فلايوجد ميعاد محدد لعودة النشاط الرياضي.
وأختتم حديثه، قائلا: "إن الغاء النشاط هذا الموسم هو القرار الصائب ،والنظر للموسم القادم وترتيب الأوضاع واتخاذ الاجراءات الاحترازية بقوة ".