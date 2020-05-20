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مشكلة كل ست.. المعايير بالكوب والملعقة والجرام

الأربعاء 20/مايو/2020 - 05:45 م
المعايير بالكوب والملعقة
المعايير بالكوب والملعقة والجرام
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حياة عبد العزيز
مع تحضير الحلويات أو الأطعمة الشهية في المنزل، تقع السيدات في مشكلة يمكن أن تفسد لها ما تقوم بتحضيره، وهي المعيار سواء بالجرام أو الكوب، فهي تشاهد أمهر الشيفات على شاشة التلفاز أو الموبايل يقوم بعمل الأكلات الشهية بالمعيار، ولكن عندما تقوم بتحضير ما تريد داخل مطبخها تتوقف بضع دقائق لمعرفة كيف تضع المعيار المناسب وفقا للشيف.

وقدم الشيف أحمد عادل لـ "صدى البلد" المعايير بالكوب وما يعدلها بالجرام، تعرف عليها خلال السطور التالية.


1كوب دقيق = 150جم 
1كوب سكر خشن = 200جم 
1كوب نشا = 125جم 
1كوب كاكاو = 105جم 
1كوب لبن بودره = 105جم 
1كوب سكر بودره = 150جم 
1كوب بشر جوز الهند = 80جم 
1كوب زبيب = 150جم 
1كوب حليب لو زيت او عصير = 240جم او مللي 
1كوب زبده = 225جم 
1كوب فستق مجروش= 125جم 
1كوب بندق مفروم = 100جم 
1كوب تمر بدون نوي= 170جم 
1كوب عسل نحل = 450جم 
1كوب جبنه رومي او شيدر مبشوره = 120جم 
1كوب جبنه بيضاء = 150جم 
1كوب فواكه مجففه= 95جم 

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المقادير بالملعقه :
1 ملعقة كبيرة دقيق= 10جم 
1 ملعقة صغيرة دقيق=4جم 
1،ملعقة كبيرة سكر =20جم 
1 ملعقة صغيرة سكر =6جم 
1 ملعقة كبيرة نشا=9جم 
1 ملعقة صغيرة نشا=3جم 
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر=12جم 

مقادير بالكوب والملعقة :
1كوب = 16 ملعقة كبيرة
1كوب =48 ملعقة صغيرة.

مقادير الملعقة والجرام :
1 ملعقة كبيرة كاكاو =10جم 
1 ملعقة صغيرة كاكاو =3جم 
1 ملعقة كبيرة زبده =15جم 
1 ملعقة صغيرة زبده =5جم 
1 ملعقة كبيرة زيت =30مللي 
1 ملعقة كبيرة مكسرات =10جم 
1 ملعقة صغيرة مكسرات=6جم 

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1 باكو بيكنج بودر =16 1/2جم صافي 
1 ملعقة كبيرة خميره فوريه =10جم 
1 ملعقة صغيرة خميره فوريه = ١0 جرام

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