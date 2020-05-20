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سيارات

هيونداي تقدم تعقيما مجانيا لسياراتها

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
 تقدم شركة جي بي اوتو وهي وكيل سيارات هيونداي في مصر عروض مميزة مع صيانة لعملائها في مصر وتشمل هذه الخدمة تعقيم السيارة من الداخل والخارج مجانا مع كل صيانة دورية وذلك بما يتماشي مع الاهتمام بتعقيم وتطهير السيارات في مصر تحت ظل الإجراءات الوقائية من قبل الشركة لتصدي لفيروس كورونا.

كما اعلنت الشركة في وقت سابق عن عقد الخدمة الذي يمكن للعميل شراء 5 سنوات أو 100 ألف كم من الخدمة لمن لديهم سيارات هيونداي بدون زيادة في الأسعار مع نقل السيارة إلى أقرب مركز خدمة على بعد 50 كم خالية من الرسوم.

ولاستمرار سريان عقد الخدمة في حالة بيع السيارة وفي حالة وقوع حادث  تصنف السيارة على انها خسارة كاملة ويمكن للعميل استرداد ما تبقي من أمواله .

يذكر أن شركة تستعد شركة هيونداى لطرح سيارتها البيك أب سانتا كروز 2021، خلال الفترة القادمة، وهذا ما أكدت عليه عدد من الصور المسربة في وقت سابق من هذا الشهر.

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وتوضح صور البيك أب سانتا كروز 2021، كيف ستبدو عند إنتاجها، ولقد أظهرت هذه الصور المسربة بعض التفاصيل المتوقعة لهذه البيك أب من هيونداي.
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